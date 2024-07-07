高雄男闖紅燈逆向蛇行不甩警　撞轎車被逮！鬼扯「肚痛趕上班」

記者吳奕靖／高雄報導

「說肚子痛趕上班」跑給警察追，這下事情大條了！高雄市一名李姓男子騎機車闖紅燈，結果巡邏員警在後方鳴警笛要求他停車，沒想到李男加速油門落跑，沿路超車，不過最後還是被逮，除了得吃上妨害公務、公共危險罪之外，還得面臨5萬2千8百元的罰單。

▲李姓男子拒絕盤查，加速逃逸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

6日下午5點左右，仁武分局大華派出所員警在鳥松區本館路涵洞巡邏時，發現一名李姓騎士（39歲）違規闖紅燈。儘管員警試圖攔停他，但李男拒絕配合，反而選擇逃逸。逃逸過程中，李男做出極度危險的駕駛行為，包括蛇行超車、不按規定使用方向燈、逆向行駛，以及不按規定停讓行人等。

▲李姓男子拒絕盤查，加速逃逸，最後撞到路邊車輛。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方在追逐過程中，始終保持著安全距離並鳴笛示意李男停車。經過約2分鐘近2公里的追逐後，李男在三民區壽昌路撞上路邊停放的小客車。員警立即上前壓制並逮捕，雖然沒有查獲任何違禁品，不過最後依照妨害公務和妨害公眾往來安全罪嫌將他當場送辦。

李男供稱，自己是「肚子痛，趕上班」才會拒絕停車。不過警方不採信，對李男的交通違規行為也一併舉發，包括危險駕駛、闖紅燈、未依規定使用方向燈、不禮讓行人以及逆向行駛等共5項違規，這些交通違規行為最高可罰新台幣52,800元。