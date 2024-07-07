鄭文燦請辭海基會董事長　賴清德尊重：毋枉毋縱釐清事實

▲鄭文燦辭去海基會董事長職務。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

海基會董事長鄭文燦疑涉犯《貪污治罪條例》，法院裁定新台幣500萬元交保，海基會證實，鄭文燦已請辭董事長一職。對此，總統府發言人郭雅慧今（7日）表示，總統尊重鄭董事長決定，盼司法單位秉持毋枉毋縱精神，儘速釐清事實；至於海基會人事，後續也將依照程序妥適處理。

海基會表示，董事長鄭文燦基於避免影響團隊政務推動，已請辭董事長職務。並強調「鄭文燦珍惜從政的價值初心，將在司法程序中，全力捍衛自身的清白」。