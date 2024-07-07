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快訊／鄭文燦請辭海基會董事長　上任至今日「剛滿一個月」

▲▼ 新任海基會董事長鄭文燦、新任海基會副董事長兼秘書長羅文嘉 前海基會董事長李大維卸任 。（圖／記者任以芳攝）

▲鄭文燦（右）正式就任海基會董座僅短短一個月時間，右為海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡紹堅／台北報導

前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦涉犯貪污案，6日以新台幣500萬元交保。海基會7日午間宣布，鄭文燦已請辭董事長職務。

海基會表示，海基會董事長鄭文燦基於避免影響團隊政務推動，已請辭董事長職務。

海基會強調，「鄭文燦董事長珍惜從政的價值初心，將在司法程序中，全力捍衛自身的清白。」

鄭文燦6日交保之後，於晚間發表了一份簡短的聲明，他表示，「我親愛的朋友，我是文燦，經過兩天的漫長偵訊，下午法院裁定交保，我已經回家休息。我從政以來，公而忘私，不貪不取，這是我很珍惜的價值。我也會在未來司法調查的過程，捍衛自己的清白。」

鄭文燦在文末也特別和妻子林俞汝一起署名，「文燦、俞汝，深深感謝大家的關心。」

▼鄭文燦交保後離開。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼ 鄭文燦交保後離開。（圖／記者呂佳賢攝）

據傳，鄭文燦疑似捲入桃園市長任內的土地開發弊案，5日被檢方帶回偵訊超過16小時，直到6日凌晨才結束偵訊，檢方向法院聲押禁見，法院裁定以新台幣500萬元交保，並限制住居、限制出境出海。

鄭文燦6月7日才正式就任海基會董事長，至今日剛滿一個月，他在就任時曾致詞表示，交流是基礎，有交流才會有理解、才會有諒解，希望兩岸能夠增加理解、促進諒解，「畢竟兩岸關係是國家生存發展重中之重，透過交流可以讓和平有更好的基礎，減少意外，也降低風險，讓和平成為共同語言，這是我們最高的目標。」

事實上，海基會不久前才面臨過董事長懸缺的情況，2020年8月，上任僅兩個月的海基會董事長李大維，因接替請辭的蘇嘉全擔任總統府秘書長一職，離開了海基會。此後一直到2023年1月底，海基會董事長都由金仁寶集團董事長許勝雄代理，待李大維重新回鍋，海基會才又有了正式的董事長。

▼鄭文燦就任海基會董座後，在海基會記者室見媒體。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 新上任海基會董事長鄭文燦 。（圖／記者任以芳攝）

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