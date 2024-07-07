揭鄭文燦將採「恐怖平衡」反擊賴清德　凌濤：看他手握多少資料

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦疑涉犯貪污治罪條例，法院昨天裁定新台幣500萬元交保，海基會今（7日）指出，鄭文燦已請辭董事長一職。國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤對此表示，現在的鄭文燦可以說被逼到懸崖邊，只能背水一戰，未來會不會進行反擊，就看手上有多少累積的資料跟他的決心；此外，凌濤也敬告一些當初沒有一起檢驗鄭文燦的人士，現在出來刷存在感，「遲早被看破手腳」。

海基會表示，董事長鄭文燦基於避免影響團隊政務推動，已請辭董事長職務。並強調「鄭文燦珍惜從政的價值初心，將在司法程序中，全力捍衛自身的清白」，而鄭文燦昨天交保後，也發出聲明自稱從政以來，公而忘私不貪不取，會捍衛自己的清白。

凌濤指出，現在的鄭文燦可以說被逼到懸崖邊，只能背水一戰，未來會不會因此改採「恐怖平衡」策略，進行反擊，就看手上有多少累積的資料跟他的決心。

另外，七年情蒐案件，竟然可以依照親疏遠近而決定啟動辦案與否，凌濤質疑，為何過去七年通通沒動作？難道是蔡英文太寵「小英男孩」鄭文燦？而現在賴一上任就可以輕啟？司法簡直被當成政治工具使用；至於明日的民進黨廉政調查，凌濤也呼籲，應一併調查桃園綠營民代不分世代，任何可能涉入相關案件的人士，都必須清點，否則就是對不起過去綠營曾經執政多年的桃園市民。

同時，凌濤也嚴正敬告某些桃園人士，在2022年選舉之時，傾全力檢驗鄭文燦，這些人卻跟鄭文燦眉來眼去、觀風向，沒有一起檢驗，如今鄭文燦出事，卻出來刷存在感，語焉不詳、言不及義的評論，遲早被看破手腳。

凌濤強調，從龜山華亞土地案作為起點輻射出去，還有多少土地案、多少人在做土地買賣，平日有沒有涉入的，都該一項一項清查。