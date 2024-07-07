鄭文燦涉貪500萬交保　凌濤批法官之父是鄭昔日下屬：難怪縱放

▲桃園市議員凌濤。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦驚傳涉貪遭聲押，桃園地院昨日下午裁定500萬交保，裁定鄭500萬元交保的桃院鄧姓女法官的父親曾在鄭文燦麾下，桃園市議員凌濤今（7日）對此痛批，「難怪縱放！」，感嘆輪值法官未避嫌，引發外界觀感不佳，讓社會高度矚目案件又蒙上一層質疑，對司法信心真的正面嗎？

鄭文燦昨遭桃檢聲押，桃園地院裁定500萬元交保，引發外界譁然，檢方當庭抗告怒批「送錢的押了，收錢的卻放了」。今竟傳出釋放鄭文燦的鄧姓女法官，其父親和鄭文燦關係匪淺，過去鄭擔任新聞局長時，鄧父就是鄭的政風室主任，選上市長後更是第一時間延攬進市府，直到屆齡退休，雖非法定迴避事由，仍引起法界異音。

「法官未避嫌、縱放鄭文燦，太離譜了！」凌濤直言，偵辦過程中，明明還有多筆土地案待調查，檢方4度向桃院聲請搜索票，對鄭文燦發動搜索都被法官駁回，只能改為傳喚到案、當庭逮捕聲押。豈料法官再繼續打臉檢方，拒絕收押，讓鄭文燦交保候傳。

凌濤表示，自己尊重法院法律認定，但輪值之鄧姓法官未避嫌，恐引發外界觀感不佳，讓社會高度矚目案件又蒙上一層質疑，對司法信心真的正面嗎？難道法規沒規定，自己就不用避嫌嗎？有沒有那麼巧？

凌濤也翻閱過去紀錄，鄧雅文過去曾受鄭文燦特別表揚客語認證，另外一位被表揚的是時任民政局長、前民進黨立委湯蕙禎。「真的是，通通都不演了！」

