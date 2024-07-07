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鄭文燦火速請辭海基會董事長　凌濤：鄭被逼到懸崖邊

▲火速請辭海基會董事長，凌濤曝鄭文燦處境

▲火速請辭海基會董事長，凌濤曝鄭文燦處境。（圖／擷取自鄭文燦臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

針對前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦疑涉貪，遭桃園檢方聲押並經院方交保後，鄭文燦火速請辭海基會董事長，及民進黨即將召開廉政會情事，國民黨桃園市議員凌濤7日再度於臉書發文曝鄭文燦處境，直指賴清德「心狠手ㄌㄨㄚˋ」、趕盡殺絕，鄭終於了然於心！

凌濤說，現在的鄭文燦可以說被逼到懸崖邊，只能背水一戰，未來會不會因此改採「恐怖平衡」策略，進行反擊，就看手上有多少累積的資料跟他的決心。

而由此也可見，七年情蒐案件，竟然可以依照親疏遠近而決定啟動辦案與否。為何過去七年通通沒動作？難道是蔡英文太寵「小英男孩」鄭文燦？而現在賴一上任就可以輕啟？司法戰簡直被當成政治工具使用？

至於明日的民進黨廉政調查，凌濤也呼籲應一併調查桃園綠營民代不分世代，任何可能涉入相關案件的人士，都必須清點，否則就是對不起過去綠營曾經執政多年的桃園市民。

凌濤也敬告某些桃園人士，在2022年選舉時，他傾全力檢驗鄭文燦，這些人跟鄭文燦眉來眼去，觀風向，沒有一起檢驗，如今鄭文燦出事，出來刷存在感，語焉不詳、言不及義的評論，遲早被看破手腳。

而從龜山華亞土地案作為起點輻射出去，還有多少土地案、多少人在做土地買賣，平日有沒有涉入的，一項一項清查！

前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦疑涉嫌違反《貪汙治罪條例》，桃園地檢署6日聲押，當天法院裁定以新台幣500萬元交保，並限制住居、限制出境出海。

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