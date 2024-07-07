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快訊／國家警報響！大雷雨續轟5縣市　暴雨持續2小時

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▲午後各地陸續出現大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨擴大，中央氣象署今（7日）下午2時10分及12分，針對5縣市發布大雷雨即時訊息，雨勢持續1小時以上，並針對嘉義縣、新北市、桃園市、新竹縣等多處山區發布災防告警，暴雨警戒2小時。

氣象署指出，嘉義縣、高雄市，桃園市、新北市、新竹縣大雷雨，將持續時間至下午3時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

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此外，氣象署針對嘉義縣草山溪(葫蘆谷)發布災防告警，持續時間至下午4時10分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署指出，新北市大豹溪、新竹縣油羅溪(雞油樹下區域)、桃園市霞雲溪(優霞雲瀑布區)發布災防告警，持續時間至下午4時12分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署提醒，請民眾遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雷雨即時訊息
影響時間：07日白天
＊警戒區域：嘉義縣、高雄市

山區暴雨
影響時間：07日白天
＊警戒區域：嘉義縣番路鄉、嘉義縣大埔鄉

大雷雨即時訊息
影響時間：07日白天
＊警戒區域：桃園市、新北市、新竹縣

山區暴雨
影響時間：07日白天
＊警戒區域：新北市三峽區、桃園市復興區、新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉

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