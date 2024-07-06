快訊／彰化炸超大雷雨！芳苑道路淹成小河　民眾嚇壞

中央氣象署今天傍晚指出，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，彰化、雲林及嘉義等縣市發布局部大雨特報，水利署也針對芳苑鄉發布淹水二級警戒，漢寶村等地因瞬間降下豪大雨，來不及宣洩，路面淹成小河，目前淹水已經退去，氣象署也提醒民眾，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

▲芳苑鄉芳漢路及成功路淹水。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今天傍晚台中、彰化及雲林等縣市突然颳起強風，雲林縣還出現鷹架倒塌造成傷亡事故，大員林生活圈版主賴義乾上傳一張烏雲照，要民眾小心大雨要來了，南彰化包括員林市、北斗、二水、二林、王功與埔鹽鄉等鄉鎮下起豪大雨，在晚間6點半左右雨勢逐漸緩和下來，瞬間消暑不少。

王功地區，時雨量超過46mm，漢寶村芳漢路一段、二段及成功一路等地都出現路面淹水，雖然這場雨來得急，去得也快，在大雨過後，淹水退去，村長也提醒鄉民們還是要注意大雨出現。

氣象署強調，至今天深夜11點，南投縣山區及彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市有局部大雨或豪雨，南投地區及台中、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。