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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「辦到底就給賴清德一個讚」　謝龍介酸鄭文燦涉貪：知所進退吧

▲謝龍介聲援謝國樑街講。（圖／趙少康臉書直播）

▲謝龍介聲援謝國樑街講。（圖／趙少康臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑面臨罷免案挑戰，國民黨也積極提出對策應對，前中廣董事長趙少康今（7日）率「戰鬥藍」立委們到基隆宣講，力挺謝國樑。對於海基會董事長鄭文燦涉貪遭聲押，桃園地院裁定500萬交保，藍委謝龍介受訪時表示，希望總統賴清德辦鄭文燦的弊案要辦到底，不要只是雷聲大雨點小，「辦到底我會給賴清德一個讚啦！」至於鄭文燦是否該辭海基會董事長，他認為「要知所進退」。

鄭文燦涉嫌在擔任桃園市長期間，在「變更林口特定區計畫 — 工五工業區擴大方案」（簡稱「華亞科技園區土地擴大案」）中收受賄賂，遭桃園地檢署聲押，引發政壇譁然，外界解讀，此舉是總統賴清德向黨內立威，接下來就會大力肅貪。

對於鄭文燦涉貪，謝龍介指出，賴清德當過行政院長、又擔任民進黨主席，鄭文燦的弊案聽過的比自己聽到的還多，希望這些黑金勾結，賴清德一定要辦到底，「我會給他一個讚」，不能只是雷聲大雨點小，這些不是民眾要看的。

鄭文燦是否該自行請辭海基會董事長？謝龍介說，不需要呼籲鄭文燦啦！要自己知所進退，更不要為難總統賴清德，「什麼五星級市長？今天出了這種事，都應該要知道自己該怎麼辦就怎麼辦」，更酸鄭文燦，不需要等到賴清德開口了吧？
 

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