蕭美琴登台秀舞技！　喊話蔡英文多出門

▲左起蘇巧慧、蕭美琴、吳沛憶出席第二屆「街舞小學校」。（圖／吳沛憶辦公室提供，下同）

記者皮心瑀／台北報導

邁入第二年的小學生街舞大賽「街舞小學校Young School High Vol.2」再度登場。副總統蕭美琴在民進黨立委吳沛憶的邀請下，與蘇巧慧、黃捷等一起出席小選手加油，也登台小秀舞技。蕭美琴更說，前總統蔡英文曾說要把唱歌跳舞列為「沒有當總統之後的一個選項」，希望滿場的小朋友給蔡英文一點壓力，讓她多出來看街舞。

蕭美琴表示，台灣的霹靂舞舞者已站上巴黎奧運的舞台。大家要一起努力，讓街舞活動成為全民展現自信，展現健康最好的方式，並祝福每一位小朋友，看到小朋友們用非常多的耐心、非常多的毅力來展現自己的自信，相信每一個人都會以他們為傲。

「街舞小學校」的舉辦已邁入第二屆，迎來53支隊伍參賽，比去年是倍增，兩屆賽事都獲得吳沛憶全力協助。吳沛憶說，自己是從高中開始學街舞，而今年是對街舞人來說非常感動的一年，因為台灣霹靂舞寫下了歷史，國手孫振即將踏上奧運殿堂。台灣街舞歷經數十年終於走到這一天。走進奧運、走進校園，走到今天滿場的小學生。

吳沛憶說，第一代街舞人從看錄影帶自學，靠自己的管道跟外國選手學習，走到創業當老師。民間自發的力量，讓台灣街舞扎根茁壯。吳沛憶提到自己跟蘇巧慧、黃捷都是立院的街舞組，努力推動政府的力量跟民間一起來合作，不要讓那麼多有才華的街舞人孤單。

蘇巧慧則特別穿著女兒的衣服上台，她表示，這個世代的小朋友，已經很自然的讓舞蹈成為生活的一部分，她當時為了讓家中小朋友和最好的老師學街舞，而接觸到在場這群街舞人，看著女兒一路從小朋友跳到青少年，也因此了解到8年前街舞運動在台灣的困難。

蘇巧慧表示，經過她與體育署協調，協助成立「中華民國街舞運動推廣協會」，也幫忙爭取體育署補助，同時為街舞人爭取代表台灣站上奧運舞台，今年也很高興看見孫振成功代表台灣，闖入巴黎奧運。蘇巧慧也強調蔡英文對街舞運動的支持，「要不是小英總統的幫忙，那時候也沒有辦法讓台灣的霹靂舞好手有機會被世界看見。」