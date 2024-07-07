「劇透」鄭文燦案　李艷秋：大罷免之火恐反燒民進黨

▲鄭文燦交保後離開。（圖／記者呂佳賢攝）

政治中心／綜合報導

前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦涉嫌違反《貪汙治罪條例》遭桃園地檢署聲押，最終法院裁定以新台幣500萬元交保，並限制住居、限制出境出海。消息一出，震驚政壇。資深媒體人李艷秋說，鄭文燦涉案，總統賴清德恐早已知悉，才會將人人以為的儲君，下放海基會，形同圈禁，隨時可以出手了結，不過，現在這個案子，可能也會讓民進黨反燒上大罷免這把火。

李艷秋說，賴清德讓待罪之人出掌海基會，是一石二鳥之策，一方面斷了儲君的念想，一方面斷了兩岸協商的可能。在賴清德眼中，海基會根本是個盲腸機構，鄭文燦的任命，證明賴清德完全無意與對岸建立協商管道，所以漁民被大陸海警帶走，無人談判、無人營救，是必然的事。

李艷秋質疑，重手抓大貪官，桃檢威武神勇，是民進黨執政以來辦自家人少見的大動作，是奉命？還是摘奸發伏？動作前有沒有向大老闆報告？檢調是執政黨的爪牙，已是民間普遍認知，如何脫離執政者掌控，贏回人民信任？就看這個案子。

李艷秋也批評，連鄭文燦都會涉貪，八年完全執政，民進黨貪腐已蔚然成風，難怪賴清德拼死阻擋國會改革，否則民進黨將面臨毀黨颱風。人民最恨為政者貪污，鄭文燦涉貪，凸顯罷免基隆市長謝國樑的正當性不足。他有貪污嗎？

李艷秋認為，賴清德號令黨內點起大罷免的狼煙，明年一整年台灣都將烽火連天，但是鄭文燦涉貪，讓大罷免底氣不足，這把狼煙可能反讓民進黨惹火上身。

李艷秋更指出，如果檢調仍然是人民的檢調，可期待未來民進黨貪腐將連環爆。賴清得將如何拆彈？鬥雞總統，上任不到50天，鬥老共、鬥在野、鬥同志、鬥人民，覆議、釋憲、罷免、上街，弄得人人怒目相視，但是對於救漁民、救缺電、救通膨、救薪水，沒有半點進展，整個內閣毫無作為，官員前言不對後語，不知所云，「總統，讓老百姓喘口氣，過個安定的日子，很難嗎？」