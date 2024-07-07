2私校最驚人！　「黃仁勳背板大學」逆襲招生爆滿

▲因少子化，各大專院校為招生使出十八般武藝，今年以AI最熱門。（圖／CTWANT提供）

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炎炎夏日、鳳凰花開時節，幾家歡樂幾家愁，全台各大專院校剛送走一批人進入職場，再迎來另一批新鮮人，而今年有4所私立大學因招生不足退場，也有大學科系逆勢出現難得一見的滿額盛況，兩極變化中的關鍵字就是「AI」人工智慧。

「台灣是無名的英雄，卻是世界的支柱！」輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳6月2日在台灣大學以「開啟產業革命的全新時代」為題演講，背板偌大的螢幕秀出台灣地圖，除了列出輝達的40多家台灣供應鏈夥伴，還有17所公私立大學。

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這場驚天大秀帶來的名單，除了吸引廣大投資人，還引來準大學新鮮人及家長們關注。事實上，黃仁勳演講後四天，6月6日及7日正是大學考生上網登記就讀志願順序期限，不少家長私下詢問被點名學校跟輝達的連結關係，而從13日放榜結果來看，AI旋風的招生威力果然強大。

▲輝達創辦人黃仁勳6月2日的台大演講，列出輝達的供應鏈夥伴，還有17所公私立大學。（圖／翻攝自輝達YouTube官網）

黃仁勳演講背板出現的17所大學，國立大學有中央大學、成功大學、中山大學、台灣師範大學、台灣科技大學、台灣大學、清華大學、陽明交通大學；私立大學有中原大學、輔仁大學、義守大學、實踐大學、南台科技大學、淡江大學、東海大學、元智大學，演講的尾聲背板新增國立台北科技大學。

大學甄選入學委員會統計，理工科系較多的台大、成大、清大及陽明交大，今年招生名額使用率分別為90.18％、81.77％、89.11％、90.24％，較去年成長0.19到3.79個百分點；最驚人的是，私立的中原、元智也有不少理工科系今年招生名額使用率超過9成，較去年提升逾10個百分點。

「今年資通訊科系的招生狀況可用『非常好』三個字形容！」陽明交大教務長陳永昇表示，像是電機系甲組通過一階篩選的50個學生全部滿級分，而在統一分發後，電機系、資工系、半導體學系等都是百分百滿招。

而陽明交大資通訊學系畢業生9成會繼續讀研究所，畢業後的困擾是「該選哪一家公司」，陳永昇說，不少畢業生一進入業界的起薪就比大學教授薪水還要高，月薪10多萬元，好一點還有年薪200萬元。

元智大學教務長謝建興也表示，他們幾年前就成立AI研究中心及大數據研究中心，而黃仁勳今年將元智列為輝達合作的大學之一，的確產生很大的行銷效果，統一分發放榜後，元智的電通學院及資訊學院科系都滿招。

7年前就設立AI研究中心的亞洲大學，今年資工與AI相關的生醫系，分發率高達98%，超越去年的75.6%，在全國 66 所公私立大學中，以全校分發率88.22%，排全台第7、私大第4名。亞洲大學校長蔡進發表示，亞大已經在AI領域扎根多年，才能在今年黃仁勳AI旋風帶動時順著潮流直上。

國立頂大教授向CTWANT記者透露，亞洲大學因為是私立學校，活用集團資源，在很多操作上沒有「包袱」，特別是在醫療領域的研究很強，近來積極招募國際級教授，野心勃勃，業界都很關注。

▲元智被列為輝達合作大學之一後，招生效果不錯。（圖／翻攝自元智大學臉書）

台中一中校長林隆諺表示，近期台灣半導體產業提升，以及黃仁勳來台引發旋風，的確帶動學生選相關科系的意願，「今年的大學申請入學，台中一中有79人錄取電資相關系所，比去年的65人成長很多。」不少高中開啟AI課程，今年暑假甚至有不少推出給國中生、小學生參加的AI與機器人主題夏令營。

然而大學甄選入學委員會總幹事、中正大學教務長黃俊儒則發出警訊，從統一分發的數據來看，今年理工為主大學的招生名額使用率普遍提升，但非理工的學校則下降，面臨很大挑戰。像是以文法商為主的政治大學，今年招生名額使用率為67.92％，較去年的73.98％大跌6.06個百分點。

招生使用率公布後，各大專院校接下來的大考是「新生註冊率」。依教育部統計，112學年各大專校院新生註冊率，共19所大專校院未達60%，包括長榮大學的56.80%、中華大學54.59％，低於一半的還有玄奘大學、大葉大學、真理大學、遠東科技大學、以及台鋼科技大學等；至於大同技術學院、東方設計大學、環球科大及明道大學4所私校，由於財務情況惡化，將於今年7月退場。

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