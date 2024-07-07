豪車女銷售員「肉體換業績」！　綠帽夫怒曝露骨聊天紀錄

▲女汽車銷售員以「肉體換業績」。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸1名32歲李姓女子是某豪華汽車品牌的銷售員，經過別人牽線搭橋，認識了在某機構擔任要職的黃姓男子，她為了達成業績，竟不惜出軌黃男，2人對話紀錄讓網友看傻眼。

據了解，今年32歲的李女是豪車品牌銷售員，店裡規定她每年至少要賣出8輛豪車，然而高級車的銷售價格較高，社會上的有錢人也相對較少，大部分的人均為普通消費者，況且有錢人也不是每年都會換車，因此1年要想賣出8輛豪車也是一件非常困難的事。

由於李女長得頗為漂亮，因此她利用自己的姿色做文章，經過別人牽線搭橋，認識了在某機構擔任要職的黃男。由於黃男權力很大，許多有錢的企業老闆都有求於他，因此黃男完全可以利用自己手中的權力幫助李女推銷豪車。因此，在李女看來，只要能攀上黃男，每年賣出8輛豪車沒有任何問題。

▲雙方的聊天紀錄竟然被李女丈夫王男獲取。（圖／翻攝自微博）



自從李女搭上黃男後，對方也確實幫了她大忙，當然女方也不斷做著「回報」，也就是出軌，2人需要見面時都會通過微信進行聯繫。沒想到，雙方的聊天紀錄竟然被李女丈夫王男獲取，氣得他一方面聲稱要離婚，另一方面將2人的聊天紀錄發布到網路上。

根據網路瘋傳的截圖，2人的聊天紀錄相當露骨，包括「你別給他碰」、「我不給他碰，放心吧」、「我也沒那個慾望呀」、「你是我的老婆」等語，甚至涉及大量私密內容，讓看過的網友驚呼「渾身起雞皮疙瘩」。

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