　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

飛官妻突幫情趣用品換電池　同袍跟監...抓包她出基地直奔摩鐵

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）
▲新竹一名空軍飛官發現妻子偷吃。（示意圖／翻攝pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名空軍飛官發現，同樣在空軍基地任職的妻子突然熱衷於豐胸、私密處保養，還把家裡6、7年沒使用的情趣用品裝上新電池。他懷疑妻子偷吃，請休假同袍在基地外蹲點3小時，果然抓到妻子藉口留守部隊，卻開車出營和小王上摩鐵，讓他氣得將小王告上法院。新竹地院審理，判小王侵害配偶權，要賠25萬元。

飛官表示，他和妻子小芸(化名)結婚11年，原本生活幸福美滿，然而從2022年底開始，他發現妻子態度逐漸冷淡、不願和他親近，且開始購買私密處保養、豐胸產品，又將家中抽屜裡已6、7年未使用的情趣用品換上新電池，還經常提到想離婚，讓他懷疑小芸出軌，直到未成年子女告狀說，媽媽帶他們回娘家時，會和別的男人以老公、老婆相稱，他才確定妻子小芸外遇。

飛官說，他發現小王還手寫情書給小芸，內容不乏有「親愛的老婆」、「愛妳的老公」、「老公我很努力很努力地給你滿滿的愛跟幸福」等情話，甚至在家中找到一張發票，發現小芸和小王去年4月20日曾一同到摩鐵開房。

飛官說，同年10月2日他又發現小芸開車從空軍基地駛出後，把車停在路邊，下車和小王會合，並坐上小王的車到摩鐵開房。後來他和小芸攤牌並離婚，協商離婚過程中，小芸也自承偷吃小王長達1年多。他因婚姻破裂身心大受打擊，要對小王求償1百萬。

全案審理時，小王辯稱他和小芸透過網路認識，小芸的大頭貼是她和她父親的合照，所以他並不知道小芸已婚。雖然人夫拍到小芸坐他公司的車進出摩鐵，但無法排除是其他人使用該車輛，他並沒有侵害配偶權。

飛官的軍中同袍則作證說，10月2日那天小芸說要留守在部隊，因他剛好休假，受飛官請託到基地門口守候，他從5點等到8點，才拍到小芸開車出基地，和小王上摩鐵的影像。

法官認為，小芸長期在臉書發布小孩的照片，小王則會按讚或按「愛心」，互動和交情上應知道小芸已婚，判小王已侵害配偶權，要賠25萬。可上訴。

ET快訊
快訊／福懋科技公司鷹架倒塌！　傷亡不明搶救中
快訊／大雷雨炸5地！　氣象署示警：防雷擊、冰雹
快訊／鄭文燦涉貪！　賴清德發聲了
澎湖捕獲「超巨石斑魚」！直逼成人身高　船長嗨翻：意外之財
房屋幾乎滅頂！　湖南潰堤「衛星對比圖」曝光
同一天！鄭文燦涉貪、陳亭妃遭正國會除名　前藍委：賴清德在立威
快訊／日本新幹線停電！　東京到大阪一度停駛
鄭文燦涉貪「登上國際媒體」！　彭博、路透關注
金門漁船「送貨」到大陸！　驚見混砲營士官

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／福懋科技公司鷹架倒塌！有工人遭壓傷受困　傷亡不明搶救中

國中畢業當密醫30年「小兒科到壯陽全搞定」　改當農夫輕判緩刑

貨車闖信義地下道...頂棚太高「削成敞篷車」　騎士慘被擊落

高雄阿北有夠強！小綿羊騎250公里到台東　討5萬債務

阿婆被「假陳文茜」騙投資股票　台中警急阻詐保她30萬血汗錢

巴士爆胎巨響「車主驚嚇尖叫」　豐原客運竟虧：被地震震到嗎

飛官妻突幫情趣用品換電池　同袍跟監...抓包她出基地直奔摩鐵

鄭文燦涉收賄！張善政：市府配合調查　研判與土地徵收有關

軍人兼差搞走私！金門漁船深夜「送貨」到大陸　驚見混砲營士官

莽男逆闖台76線釀2車追撞！　又「倒車迴轉」丟大桶子砸後車

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

轎車未打方向燈鬼切右轉　害騎士慘摔竟直接開走！

FTIsland揪萬人合唱「到南部弄假牙」　李洪基求下降舞台：down~pls

嬤碎唸怨「阿公都不說話」　孫女笑：至少他都沒逃跑

泰民一個wave...衣服扯破了＞／／／＜

狂掃好市多鳳梨利口酒！喝一半竟倒出20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

快訊／福懋科技公司鷹架倒塌！有工人遭壓傷受困　傷亡不明搶救中

國中畢業當密醫30年「小兒科到壯陽全搞定」　改當農夫輕判緩刑

貨車闖信義地下道...頂棚太高「削成敞篷車」　騎士慘被擊落

高雄阿北有夠強！小綿羊騎250公里到台東　討5萬債務

阿婆被「假陳文茜」騙投資股票　台中警急阻詐保她30萬血汗錢

巴士爆胎巨響「車主驚嚇尖叫」　豐原客運竟虧：被地震震到嗎

飛官妻突幫情趣用品換電池　同袍跟監...抓包她出基地直奔摩鐵

鄭文燦涉收賄！張善政：市府配合調查　研判與土地徵收有關

軍人兼差搞走私！金門漁船深夜「送貨」到大陸　驚見混砲營士官

莽男逆闖台76線釀2車追撞！　又「倒車迴轉」丟大桶子砸後車

血庫拉警報只剩4.9天量！A型、O型最缺　基金會揭3大原因

快訊／福懋科技公司鷹架倒塌！有工人遭壓傷受困　傷亡不明搶救中

陳傑憲鼓勵陳聖平記得「耍帥」　吳念庭首安瞬間兒子關電視

九局下8分領先差點翻車！　太空人13比12力退雙城奪勝

《墨雨雲間》長公主難搞是真的！于正曝她「私下真面目」：每次被氣到

中正紀念堂儀隊表演移到自由廣場　顧立雄：兼顧民眾需求和轉型正義

吉田正尚9上續命追平轟！　紅襪延長賽奪勝氣走洋基

五月天阿信見台下當眾質問「你有針對性嗎」　瑪莎傻眼：叫起來羞辱我

日本明天熱爆！災害級高溫「關東飆破40度」　赴日注意中暑

台東延平鄉農藝節　食農列車+農村音樂季登場

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

社會熱門新聞

快訊／海基會董事長鄭文燦　涉貪遭聲押

高雄派出所被搜！警疑公務電腦查個資

即／鄭文燦涉貪遭當庭逮捕！桃檢發新聞稿證實了

鄭文燦聲押原因曝　開發案地主行賄換徵收

鄭文燦捲弊案　桃園地院2理由裁定500萬交保

鄭文燦涉收賄　若被定罪至少判刑7年

鄭文燦涉貪遭聲押　這2縣長也捲弊案被調查

快訊／生日涉貪遭逮！鄭文燦500萬元交保

鄭文燦涉貪！「關鍵掮客」數月前已收押　桃檢全面封鎖消息

好市多買酒！他喝完見「20隻黑蟲」狂吐　財政局出手

BMW對決馬3！倒車連撞「乘客掏槍」

即／鄭文燦涉貪遭聲押　法院11點召開羈押庭

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

妻車禍重傷　夫竟冷回「自己負責」

更多熱門

相關新聞

皮膚科醫師曝「後背長痘」5大原因

皮膚科醫師曝「後背長痘」5大原因

許多人都有容易長痘的困擾，更有些人不僅煩惱臉上的痘痘，連後背、胸口也常常長痘，導致夏天想穿個露背裝都不敢。知名皮膚科醫師廖苑利就指出後背容易長痘的5大成因，不僅和油脂分泌旺盛有關，常穿緊身衣物也有影響，她也分享2招改善後背前胸長痘痘的抗痘護理秘訣，不僅低成本，而且在家就能輕鬆執行，幫你找回光滑肌膚。

夫放閃女友PO吻照　正宮氣炸告討百萬

夫放閃女友PO吻照　正宮氣炸告討百萬

掉髮人快吃！營養師曝5種養髮食物」

掉髮人快吃！營養師曝5種養髮食物」

金喜善凍齡保養秘訣公開

金喜善凍齡保養秘訣公開

2024人氣美白新品盤點！雪肌精乳液再升級

2024人氣美白新品盤點！雪肌精乳液再升級

關鍵字：

外遇空軍配偶權婚姻破裂保養

讀者迴響

熱門新聞

快訊／海基會董事長鄭文燦　涉貪遭聲押

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布離開台灣！

鄭文燦今57歲生日遭逮捕！媒體人酸「民進黨夠狠」

行李箱「綁1物超NG」　地勤崩潰：機場恐癱瘓

好市多利口酒竟藏20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

廠商爆「蘿拉給VIP專屬通道」撈錢！釣出二伯回應

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

7月份幸運生肖揭曉！

撿到台電識別證！他被要求「幫付郵資寄回」

高雄派出所被搜！警疑公務電腦查個資

即／鄭文燦涉貪遭當庭逮捕！桃檢發新聞稿證實了

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

更多

最夯影音

更多

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面