飛官妻突幫情趣用品換電池　同袍跟監...抓包她出基地直奔摩鐵



▲新竹一名空軍飛官發現妻子偷吃。（示意圖／翻攝pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名空軍飛官發現，同樣在空軍基地任職的妻子突然熱衷於豐胸、私密處保養，還把家裡6、7年沒使用的情趣用品裝上新電池。他懷疑妻子偷吃，請休假同袍在基地外蹲點3小時，果然抓到妻子藉口留守部隊，卻開車出營和小王上摩鐵，讓他氣得將小王告上法院。新竹地院審理，判小王侵害配偶權，要賠25萬元。

飛官表示，他和妻子小芸(化名)結婚11年，原本生活幸福美滿，然而從2022年底開始，他發現妻子態度逐漸冷淡、不願和他親近，且開始購買私密處保養、豐胸產品，又將家中抽屜裡已6、7年未使用的情趣用品換上新電池，還經常提到想離婚，讓他懷疑小芸出軌，直到未成年子女告狀說，媽媽帶他們回娘家時，會和別的男人以老公、老婆相稱，他才確定妻子小芸外遇。

飛官說，他發現小王還手寫情書給小芸，內容不乏有「親愛的老婆」、「愛妳的老公」、「老公我很努力很努力地給你滿滿的愛跟幸福」等情話，甚至在家中找到一張發票，發現小芸和小王去年4月20日曾一同到摩鐵開房。

飛官說，同年10月2日他又發現小芸開車從空軍基地駛出後，把車停在路邊，下車和小王會合，並坐上小王的車到摩鐵開房。後來他和小芸攤牌並離婚，協商離婚過程中，小芸也自承偷吃小王長達1年多。他因婚姻破裂身心大受打擊，要對小王求償1百萬。

全案審理時，小王辯稱他和小芸透過網路認識，小芸的大頭貼是她和她父親的合照，所以他並不知道小芸已婚。雖然人夫拍到小芸坐他公司的車進出摩鐵，但無法排除是其他人使用該車輛，他並沒有侵害配偶權。

飛官的軍中同袍則作證說，10月2日那天小芸說要留守在部隊，因他剛好休假，受飛官請託到基地門口守候，他從5點等到8點，才拍到小芸開車出基地，和小王上摩鐵的影像。

法官認為，小芸長期在臉書發布小孩的照片，小王則會按讚或按「愛心」，互動和交情上應知道小芸已婚，判小王已侵害配偶權，要賠25萬。可上訴。