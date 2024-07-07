舌頭有齒痕恐是肺癌！醫師曝「3舌1耳」4大跡象：是警訊

▲舌頭也能看出身體狀況。（示意圖／Piqsels）

圖文／CTWANT

別忽視身體的任何小徵兆，一名年齡不到30歲男子因舌頭前方凹凸不平、旁邊有齒痕，在中醫師建議下進行檢查，未料結果竟是肺癌第2期。

中醫師吳明珠在節目《健康2.0》分享這名患者經歷，表示她發現男子舌頭有異樣，建議對方去檢查後，得知男子罹患肺癌2期，並點出肺不好的「3舌1耳」4大跡象。

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吳明珠指出，舌頭若呈紫暗色，罹患癌症機率可高達19％；舌頭胖大且舌苔白滑，可能有支氣管不佳、慢性咳嗽，或有慢性病情況，研究指出有此類情況的人罹癌機率超過5成。

舌頭前方有一大一小凸起、舌旁有齒痕，按全息律來看，舌中間代表脾胃，往前是心臟，前端兩側是肺，若此部位發腫發紅發熱，就要提高警覺。

「3舌1耳」中唯一的耳，其中間有個肺區，位置大約在耳屏中間凸起軟骨尾端處下方，如果顏色暗沉、凹陷，或有一片片類似皮膚病情況、異狀感，都要特別注意可能是肺部出狀況的警訊。

另據衛福部資料，惡性腫瘤為國人10大死因之首，其中氣管、支氣管和肺癌死亡率為10大癌症之冠，其餘依序為肝和肝內膽管癌；結腸、直腸和肛門癌；女性乳癌；前列腺（攝護腺）癌；口腔癌；胰臟癌；胃癌；食道癌；卵巢癌。

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