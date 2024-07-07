福懋科技鷹架崩落2死3傷！　休假夫接電話驚知「妻下班遇難」

記者蔡佩旻、張靖榕／綜合報導

雲林斗六福懋科技公司（8131）6日發生鷹架倒塌工安事故，造成一名36歲張男頭顱破裂當場死亡，46歲柯女頭部重傷，送醫仍宣告不治。柯女丈夫表示，接到公司電話得知太太遇難，難過表示「只能先看怎麼處理」。

斗六市6日15時許開始下起大雷雨夾雜狂風，接近16時有不少員工陸續進出，施工中的新建廠房位於大門旁，是員工進出唯一通道，此時鷹架突然倒塌，造成36歲張姓男員工頭顱破裂當場死亡，46歲柯姓女員工頭部重創經急救後不治；另有張、趙、左女受傷送成大斗六分院急救，而張女為福懋興業二廠員工，其餘為福懋科技員工。

▲下班員工在人行道正要走出廠區。（圖／張姓民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

福懋科技主要為記憶體封裝，一共有5個廠。福懋科技是南亞科的子公司，南亞科是台塑集團和美國美光科技合資公司。經確認廠商施工人數及福懋科人員狀況，廠商今日出工人數99人，經確認均安全，福懋科聯絡3個部門早班下班人員，目前3個部門人員均安全。另外3位受傷員工均意識清醒，2位分別頭部、肩部擦傷，一位腰部骨折，現場持續清除施工架。

福懋科技公司總經理張憲正表示，現正進行第五期擴廠工程，去年11月動工，預計年底完工，昨無進行工程，僅有公司員工輪值上班，6日16時正值中班人員下班時間，當時正好有雷陣雨，突然一陣強風吹過，導致鷹架倒塌而波及員工，對於此事故感到遺憾，目前已派出公司主管前往慰問。

死者柯女丈夫同是福懋員工，當天休假、太太上班，下午突然接到公司電話詢問，太太是否已回到家，才發現遇難，太太在公司年資逾10年，事發突然，家屬目前只能先看怎麼處理。

雲林縣政府勞青處長張世忠表示，勞動部職安署中區職業安全衛生中心派員到現場了解，並要求該工程勒令停工，預計明日到場詳細鑑定，將依據是否有違規狀況裁罰，最高將罰30萬元，若要復工必須針對缺失改善提出計畫書，審核通過方能復工。