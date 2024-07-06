快訊／福懋科鷹架倒塌！1男頭顱破裂慘死　1命危3傷送醫搶救

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

雲林斗六市河南街福懋科技公司(8131)今發生鷹架倒塌意外，初步了解，現場有工人遭壓傷，並有受困情形。警消獲報後，立即派遣公園、斗六、六合及第一大隊前往搶救，出動各式消防車6部、救護車3部、人員21人前往搶救，目前已知有一名男性頭顱破裂明顯死亡，另外還有一名女子無心跳、一名女子頭部受傷，以及2人受傷，目前4名傷者已緊急送醫，現場仍持續救援當中，至於詳細案發原因仍待調查釐清。

▲雲林福懋科技公司鷹架倒塌，釀1死4傷。（圖／民眾提供）