　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／福懋科鷹架倒塌！1男頭顱破裂慘死　1命危3傷送醫搶救

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

雲林斗六市河南街福懋科技公司(8131)今發生鷹架倒塌意外，初步了解，現場有工人遭壓傷，並有受困情形。警消獲報後，立即派遣公園、斗六、六合及第一大隊前往搶救，出動各式消防車6部、救護車3部、人員21人前往搶救，目前已知有一名男性頭顱破裂明顯死亡，另外還有一名女子無心跳、一名女子頭部受傷，以及2人受傷，目前4名傷者已緊急送醫，現場仍持續救援當中，至於詳細案發原因仍待調查釐清。

▲▼ 雲林福懋科技公司鷹架倒塌，有工人遭壓受困，現場搶救中 。（圖／民眾提供）

▲雲林福懋科技公司鷹架倒塌，釀1死4傷。（圖／民眾提供）

▲▼ 雲林福懋科技公司鷹架倒塌，有工人遭壓受困，現場搶救中 。（圖／民眾提供）

▲▼ 雲林福懋科技公司鷹架倒塌，有工人遭壓受困，現場搶救中 。（圖／民眾提供）

ET快訊
自強號演「屍速列車」挨轟！他反嗆：要讓全世界認識我
台中燒肉店起火2命危　消防員不適「緊急給氧」
崩落瞬間曝光！福懋科技公司鷹架「風雨中崩落」　釀2死3傷
鄭文燦涉收賄「獲5百萬交保」　藍委：檢抗告有理
台中燒肉店大火2員工命危　護士驚嚇：爆炸超大聲！
快訊／高雄美術館豪宅命案！　男被鐵棒打死「折屍藏衣櫃」
快訊／福懋員工大雨中奔逃！　畫面曝光
快訊／國家警報響！　13縣市豪大雨特報
快訊／2人身亡！福懋科技公司鷹架倒塌　警消冒雨搜救中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

8+9造假行車糾紛影片　「等下就這樣拍」露餡...最高罰3萬

台中燒肉店傳爆炸起火2人命危　2消防員身體不適「緊急給氧」

崩落恐怖瞬間曝光！福懋科技公司鷹架「風雨中崩落」　釀2死3傷

台中燒肉店大火2員工命危　隔壁護士驚嚇：爆炸超大聲！

快訊／高雄美術館豪宅傳命案！　男被鐵棒打死「折屍藏衣櫃2天」　

福懋科技公司鷹架倒塌2死　員工大雨中獲救畫面曝光

福懋科技鷹架倒塌2死！　3人頭部受傷送醫...警消持續冒雨搜救

快訊／台中知名燒肉店大火！廚房尋獲2男　無生命跡象搶救中

快訊／福懋科鷹架倒塌！1男頭顱破裂慘死　1命危3傷送醫搶救

福懋科技公司鷹架倒塌　「大規模崩毀」高空恐怖畫面曝光

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

FTIsland揪萬人合唱「到南部弄假牙」　李洪基求下降舞台：down~pls

轎車未打方向燈鬼切右轉　害騎士慘摔竟直接開走！

嬤碎唸怨「阿公都不說話」　孫女笑：至少他都沒逃跑

泰民一個wave...衣服扯破了＞／／／＜

狂掃好市多鳳梨利口酒！喝一半竟倒出20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

8+9造假行車糾紛影片　「等下就這樣拍」露餡...最高罰3萬

台中燒肉店傳爆炸起火2人命危　2消防員身體不適「緊急給氧」

崩落恐怖瞬間曝光！福懋科技公司鷹架「風雨中崩落」　釀2死3傷

台中燒肉店大火2員工命危　隔壁護士驚嚇：爆炸超大聲！

快訊／高雄美術館豪宅傳命案！　男被鐵棒打死「折屍藏衣櫃2天」　

福懋科技公司鷹架倒塌2死　員工大雨中獲救畫面曝光

福懋科技鷹架倒塌2死！　3人頭部受傷送醫...警消持續冒雨搜救

快訊／台中知名燒肉店大火！廚房尋獲2男　無生命跡象搶救中

快訊／福懋科鷹架倒塌！1男頭顱破裂慘死　1命危3傷送醫搶救

福懋科技公司鷹架倒塌　「大規模崩毀」高空恐怖畫面曝光

8+9造假行車糾紛影片　「等下就這樣拍」露餡...最高罰3萬

國家公園禁帶毛孩剩陽明山　「有條件開放」違規罰3千

快訊／國家警報再響！7縣市豪大雨特報　大雷雨灌2地　

國際獅子會300B3區新總監周矢綾就職　力推健康服務

獨／別管嗩吶了！布農小王子上陣　台鋼雄鷹「魔性洗腦」新應援曝

交往10年愛愛無趣「妻提玩3P」找刺激　試完愛上：原來我有綠帽癖

大爆料隊友練球後不洗澡　布雷克慶生會秀台語

越南芽莊最高空中酒吧！360度看夜景　45樓高玻璃地板直視腳下

太焦慮恐變肥！科技業主管一年暴增20公斤　「壓力胖」有5徵兆

台中燒肉店傳爆炸起火2人命危　2消防員身體不適「緊急給氧」

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

社會熱門新聞

快訊／海基會董事長鄭文燦　涉貪遭聲押

即／台中知名燒肉店大火！2男無生命跡象搶救中

即／福懋科技公司鷹架倒塌！傷亡不明搶救中

福懋科技鷹架倒塌「大規模崩毀」高空畫面曝

高雄派出所被搜！警疑公務電腦查個資

鄭文燦捲弊案　桃園地院2理由裁定500萬交保

即／鄭文燦涉貪遭當庭逮捕！桃檢發新聞稿證實了

鄭文燦聲押原因曝　開發案地主行賄換徵收

鄭文燦涉貪遭聲押　這2縣長也捲弊案被調查

鄭文燦涉收賄　若被定罪至少判刑7年

快訊／生日涉貪遭逮！鄭文燦500萬元交保

鄭文燦涉貪！「關鍵掮客」數月前已收押　桃檢全面封鎖消息

好市多買酒！他喝完見「20隻黑蟲」狂吐　財政局出手

雞排妹嫁日籍男友 網友留言「北港香爐」判拘10天

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／海基會董事長鄭文燦　涉貪遭聲押

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送

即／台中知名燒肉店大火！2男無生命跡象搶救中

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布離開台灣！

行李箱「綁1物超NG」　地勤崩潰：機場恐癱瘓

鄭文燦今57歲生日遭逮捕！媒體人酸「民進黨夠狠」

即／福懋科技公司鷹架倒塌！傷亡不明搶救中

福懋科技鷹架倒塌「大規模崩毀」高空畫面曝

好市多利口酒竟藏20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

廠商爆「蘿拉給VIP專屬通道」撈錢！釣出二伯回應

7月份幸運生肖揭曉！

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

撿到台電識別證！他被要求「幫付郵資寄回」

更多

最夯影音

更多

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面