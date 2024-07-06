監視器曝光！福懋科技「風雨崩落」千片鷹架　員工下班遇難斷魂

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市河南街福懋科技公司(8131)今（6）日16時發生鷹架倒塌工安事故，造成兩人死亡三人受傷，雲林縣消防局獲報出動大批人車到場搶救，派遣6個消防分隊，出動各式車組12輛、人員38名由消防局秘書蕭清文指揮搶救。福懋科技公司總經理張憲正表示，已派出公司主管到醫院等地慰問，後續清查其餘員工均安。

▲雲林福懋科技千片鷹架風雨中崩落釀2死，監視器畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

監視器畫面曝光！斗六市15時許開始下起大雷雨夾雜狂風，接近16時有不少員工陸續進出，施工中的新建廠房位於大門旁，是員工進出唯一通道，突然發生鷹架倒塌，造成36歲張姓男員工顱破裂當場死亡與46歲柯姓女員工頭部重創經急救後不治；另有張、趙、左女受傷送成大斗六分院急救，而張女為福懋興業二廠員工，其餘為福懋科技員工。

▲雲林福懋科技千片鷹架風雨中崩落釀2死，監視器畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

福懋科技主要為記憶體封裝，一共有5個廠。福懋科技是南亞科的子公司，南亞科是台塑集團和美國美光科技合資公司。經確認廠商施工人數及福懋科人員狀況，廠商今日出工人數99人，經確認均安全，福懋科聯絡3個部門早班下班人員，目前3個部門人員均安全。另外3位受傷員工均意識清醒，2位分別頭部、肩部差傷，一位腰部骨折，現場持續清除施工架。

▲警消到場時共15人受困，3名輕傷者自行脫困，其他2名倒臥現場明顯死亡，其餘10名員工無受影響均脫困。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

福懋科技公司總經理張憲正表示，現正進行第五期擴廠工程，去年11月動工，預計年底完工昨無進行工程，僅有公司員工輪值上班，下午四點正值中班人員下班時間，當時正好有雷陣雨，突然一陣強風吹過導致鷹架倒塌而波及員工，對於此事故感到遺憾，目前已派出公司主管前往慰問。

死者柯女丈夫同是福懋員工，今天休假、太太上班，下午突然接到公司電話詢問，太太是否已回到家，才發現遇難，太太在公司年資逾10年，事發突然，目前只能先看怎麼處理。

▲現場災害應變小組約20時撤離，預計7日0點前會將鷹架清除。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

現場指揮官蕭清文表示，鷹架高40米、長80米，掉落鷹架板近千片，到現場後掌握共15人受困，3名輕傷者自行脫困，其他2名倒臥現場明顯死亡，其餘10名員工無受影響均脫困。現場災害應變小組約20時撤離，預計7日0點前會將鷹架清除。

雲林縣政府勞青處長張世忠表示，勞動部職安署中區職業安全衛生中心派員到現場了解，並要求該工程勒令停工，預計明日到場詳細鑑定，將依據是否有違規狀況裁罰，最高將罰30萬元，若要復工必須針對缺失改善提出計畫書，審核通過方能復工。

▲雲林福懋科技千片鷹架風雨中崩落，災難現場驚悚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）