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桃園觀音區全民健走　沿途盛開蓮花美不勝收

▲桃園觀音區全民健走

▲桃園觀音區全民健走活動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市觀音區公所利用蓮花季登場期間，6日於新坡地區的蓮花園遊客中心週邊舉辦全民健走活動。副市長王明鉅和立委涂權吉，出席活動鼓勵市民朋友們，於假日走出戶外運動，維持身體健康，走出快樂，也同時觀賞觀音蓮花之美。

▲桃園觀音區全民健走

▲桃園觀音區全民健走活動。（圖／市府提供）

觀音區公所表示，本次健走路線全長約3.1公里，行經觀音區蓮花園休閒農場、林家古厝、康莊蓮園與水蓮之鄉等處，沿途都能步行欣賞蓮花不同姿態之美。健走活動名額預定1,400人，不開放現場報名，參加民眾得事先向各里辦公室或社區協會及市議員吳進昌、許更生服務處報名。

▲桃園觀音區全民健走

▲▼沿途盛開蓮花美不勝收。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園觀音區全民健走

健走民眾只要完成報到，就能獲得「心手相蓮全民健走」主題運動毛巾和遮陽帽，完走後可以兌換麵包餐盒以及保溫保冷袋，還能參與好禮摸彩活動，共計有92個獎項，現場還有小朋友最喜愛的腹語秀，適合全家一起參與。

▲桃園觀音區全民健走

▲觀音戶政宣導。（圖／記者楊淑媛攝）

另外，觀音區公所及戶政事務所亦於活動現場設攤，進行政令宣導，吸引許多民眾聆聽。2024桃園蓮花季6月29日至8月4日，於觀音區蓮花園遊客中心展開，目前，會場週邊的大片蓮花田蓮花綻放，美不勝收。包括立委涂權吉、市議員吳進昌、許更生、市府體育局長許彥輝、觀音區長劉草典、觀音區各里長及各社區理事長等均一同出席健走活動。

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