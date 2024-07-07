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暑期放電好去處！桃園極限運動虎頭山Pump Track活動登場

▲桃園極限運動虎頭山Pump Track活動登場

▲桃園極限運動虎頭山Pump Track活動登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園極限運動虎頭山Pump Track開幕活動，6日於桃園區汴洲里汴洲公園展開。副市長蘇俊賓表示，汴洲公園是台灣第一個規劃為街頭極限運動場地，不管是衝浪滑板、滑板等活動，都適合在這個場地舉辦，很多優秀的選手都拿桃園這個場地當作練習。

▲桃園極限運動虎頭山Pump Track活動登場

▲桃園極限運動虎頭山Pump Track活動登場。（圖／市府提供）

另外，市府辦理青春專案，以前是去各個有風險的場合進行檢查、臨檢，現在改為規劃各種適合年輕人參加的活動，讓年輕朋友參加。青春專案不僅是稽查，也用鼓勵方案推廣。希望大家來這裡玩的盡興，也可以好好一同維護這個很棒的場地。

隨著進入暑假季節，桃園市政府為青少年策劃了一場刺激的極限運動盛會今年舉辦第二屆桃園極限運動活動，去年配合2023世界自行車日，在同樣的場地汴洲公園辦理第一屆桃園市極限運動，因廣受好評，今年延續去年的熱情與活力，讓青少年在這個暑假有更多的機會釋放他們的熱情與能量。

▲桃園極限運動虎頭山Pump Track活動登場

觀旅局局長周柏吟表示，本次第二屆桃園極限運動活動邀請滑板、衝浪滑板及BMX極限單車等極限運動高手齊聚一堂，展開一場精彩絕倫的競技。另有挑戰民眾下場進行完賽挑戰。挑戰比賽分為選手組及挑戰組，選手組採計時賽方式進行，競速成績進入前三名者可以頒發獎金及獎牌。而挑戰組則以全民同樂為目的，不計競賽時間及名次，完賽者可獲得完賽獎狀及參加好禮。

汴洲公園於民國103年3月3日啟用，占地萬坪，並於110年整修部分空間，成為桃園首座Pump Track場地。公園內有大、中、小三個場地，設計有斜坡、波浪、山丘等，適合不同年齡層挑戰。大場地及中場地高低起伏較大，較具挑戰性；小場地則較平緩，適合小朋友練習。公園內設有步道和大草皮，適合散步和野餐。汴洲公園適合全家一起來挑戰練習。遊玩時，民眾還可順道參觀周邊景點，如虎頭山公園、虎頭山環保公園、桃園忠烈祠暨神社文化園區及孔廟。

今日活動聚集超過300名選手及超過200名加油民眾。現場氣氛熱烈，遇到精彩畫面，民眾尖叫聲連連。

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