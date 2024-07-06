謝龍介神預言！賴清德上任「鄭文燦第一個遭殃」　背後原因曝光

▲鄭文燦疑涉貪遭聲押。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦今（6日）因涉犯《貪汙治罪條例》一事，遭到桃檢聲押，震驚政壇，事實上，國民黨立委謝龍介早在4月就預言，等到賴清德上任後，第一個出事的就是鄭文燦，「鄭文燦大概有這個危機」，並點出背後原因，「殺雞儆猴」的意味相當明顯。

謝龍介4月10日在網路節目《鄉民監察院》分析賴清德第一波內閣名單時，提到派系鬥爭，「為什麼鄭文燦會沒戲？」賴清德跟鄭文燦都是新潮流派系，因此不需要收編，加上鄭文燦爭議很多，這與賴清德塑造的反黑金形象有很大的衝突，因此賴清德上任後，第一個遭殃的可能就是鄭文燦，「鄭文燦會慢慢沒戲唱，搞不好還會出事，等著看」。

桃園地檢署表示，本署檢察官指揮法務部調查局桃園市調查處，偵辦被告鄭文燦涉犯貪汙治罪條例等案件，於5日傳喚被告到案，經檢察官訊問後，認被告涉犯《貪汙治罪條例》第5條第1項第3款「對於職務上之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者」，犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，予以逮捕，並向法院聲請羈押並禁止接見。

桃園地院將於今日召開羈押庭，至於案情到底為何，仍須待進一步釐清。對此，鄭文燦透過律師表示，自己沒有不法行為，一切會配合司法調查，希望能盡快釐清真相，證明清白。

▼謝龍介說中了。（圖／翻攝自鄉民監察院YouTube）

