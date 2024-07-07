全台最美圖書館暑期第一強檔　推出「走讀魔法市集」

▲走讀魔法市集－星童萌藝術團小小模特兒秀。（圖／桃知道提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市圖總館內的「桃知道GELEVEN PLAZA」，即日起至7月21日的每週六、日，舉辦「走讀魔法市集」，帶領大家進入充滿魔法與書香的奇妙世界。活動由卡馬走走市集與台灣在地第一IP主題品牌「饅頭家族」聯手打造。「饅頭家族」是台灣本土卡通圖像品牌，由饅頭-皮皮領軍有18位可愛各具特色的成員，組合成萌趣十足的「饅頭家族」。

▲走讀魔法市集活動。（圖／桃知道提供）

桃知道GELEVEN PLAZA表示，「走讀魔法市集」是暑期第一強檔，大小朋友可不要錯過！7月6日開的「走讀魔法市集」特別邀請星童萌藝術團的小小模特兒們，年齡層3至15歲，以全台最美圖書館「桃園總圖」為景，身著精心準備的時尚服飾走秀，培養孩子自己的風格，走出自然且自信的舞台魅力。

此外，深受大小朋友喜愛的可愛饅頭家族人偶，皮皮和加加也現身與小朋友們跳舞同樂，互動拍照，讓活動氣氛更加熱鬧。台灣饅頭家族人偶快閃見面會，後續也將於7月13、 14日再次與桃園在地民眾相見歡。以及7月13日至7月14日學生樂團，帶來活力滿點的精彩表演。

活動期間，凡於「走讀魔法市集」全區消費2次，即可至2樓服務台參加戳戳樂活動，獲得饅頭家族的限量週邊好禮，送完為止。除此之外，捕捉饅頭家族的蹤影，無論是與饅頭家族人偶合照，或是在走讀魔法打卡區完成拍照打卡任務，均可至2樓服務台認證，獲得饅頭家族的限量週邊好禮，送完為止！