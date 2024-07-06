陸情侶泰國路邊「活春宮」！她嬌喘跨坐男伴　肉體交疊嚇壞學生

▲警方到場後，發現兩人是來自中國的遊客。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

中國一對情侶檔前往泰國清邁旅遊時，因吸食大麻導致精神錯亂，竟當街脫衣，並「上下交疊」，就在路邊激戰。當地警方獲報後，隨即到場制止兩人的性行為，並將他們送醫檢查。

根據khaosod報導，該起事件4日下午發生於清邁市內的一所學校停車場內，當時有2名中國籍遊客在光天化日之下公然發生性行為。而相關照片隨即被路人拍下，並上傳到社交媒體，隨即開始瘋傳。

目擊整起事件的路邊攤販表示，這2名遊客分別是1男1女，他們先是購買食物，之後走到路邊的樹下開始用餐，誰也沒想到，兩人卻突然開始脫衣服。女方隨後讓男方躺下，並跨坐在他身上，儘管當時有許多學生和行人路過，但他們絲毫不在乎，旁若無人地開始肉體交疊。

附近的保全發現後，立刻通報警察。而警方獲報趕往現場後，則立刻制止兩人的脫序行為，確認身分後，將他們送到醫院治療與檢查。

根據清邁旅遊警察隊調查，這2名中國遊客在事發前吸食大麻，並飲用啤酒。警方初步判斷，女遊客是因為吸食大麻後產生幻覺，才會導致行為失常。

2名中國遊客在清邁瑪哈拉醫院接受治療後，沒有大礙，目前也已經離開醫院。停車場所屬學校的負責人表示，將不會追究此事，但警方仍將對兩人的不雅行為展開調查，並將他們帶回警局做筆錄，後續恐怕難逃罰則。