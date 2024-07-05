愛愛「絕頂1姿勢」太激烈！人妻打噴嚏也爆痛：不敢講真相

▲原PO與老公壞壞太激烈，導致她尾椎痛。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

解鎖太激烈，小心受傷了！一名人妻自曝，日前和老公享受魚水之歡，她賣力趴著翹高屁股，「過程挺激烈的」，兩人歡愉結束後，豈料悲劇來了，「完事後尾椎超痛」，甚至打噴嚏、平躺都很痛，去骨科打針才好轉，「根本不敢講真相，超尷尬！」

一名女網友在Dcard表示，前陣子與老公行房，她呈現趴姿狀態，過程中因為屁股翹太高，加上搖擺太激烈，「完事後尾椎超痛！」

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原本想讓傷勢自己修復，結果她這幾天蹲著擦地板時，發現疼痛感加倍了，「直接痛到哭」，就連打噴嚏，平躺，騎機車都爆痛不已。

忍到受不了的原PO只好去看骨科，照X光沒事，醫生建議打針治療才好轉。尷尬的是，醫師還問起受傷原因，原PO只敢說運動太激烈的關係，「根本不敢講真相」，好奇也有人也類似經驗嗎？

底下網友熱議，「你會不會是骨盆腔發炎，應該看婦產科」、「會不會是本來尾椎就不正？」「腹部會嗎？有可能是黃體破裂」、「很多是X光照不出來的，脊椎問題去照MRI（磁振造影）確定一下比較保險」。

也有妹子分享，「自費物理治療所可以去去看，說不定不是單一一次運動造成的，而是長期肌群沒放鬆+多次不正確動作傷害累積造成。我之前打球打到尾椎非常痛，休息也沒好，跑去自費物理治療給物理治療師評估以後，發現是大腿前側肌群太過緊繃導致髖關節拉太緊，後續一系列的運動造成對尾椎長期的傷害，就變成會痛，按照治療師的方法，回家每天用滾筒放鬆大腿前側肌群以後，尾椎沒再痛過」。