中油桃園煉油廠硫化氫外洩2傷　環保局：未擴散民眾勿恐慌

▲中油桃園煉油廠今天下午發生硫化氫外洩事故，消防局現場搶救昏迷工人。（圖／桃市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中油桃園煉油廠今（5）日下午發生硫化氫外洩事故，造成2名工人送醫急救，桃園市環保局獲報後，第一時間會同環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組抵達事故現場應變，除立即通知中油煉油廠關閉雨水道，注意截流水避免排入南崁溪外，並以現場風向模擬結果，擴散區域僅在中油廠區內，後續以四合一偵測器量測後，確認硫化氫濃度皆未檢出，環保局後續將持續監控空氣品質。

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▲中油桃園煉油廠今天下午發生硫化氫外洩事故，環保局立即派遣稽查人員到場監測硫化氫濃度。（圖／桃市環保局提供）

桃園市環保局表示，根據桃園市消防局於下午2時11分接獲通報，中油桃園煉油廠發生硫化氫洩漏事故，中油桃園煉油廠指稱，因現場包商拆除盲板導致硫化氫外洩，環保局立即會同環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組，前往事故現場進行緊急應變。

▲中油桃園煉油廠今天下午發生硫化氫外洩事故，環保局人員到場監測硫化氫濃度。（圖／桃市環保局提供）

環保局強調，第一時間派員現場監控並立即通知中油煉油廠關閉雨水道，注意截流水避免排入南崁溪外，並以系統模擬事故現場，現場風向為西南風，風速為每秒1至2公尺，依據模擬結果，擴散區域僅在中油廠區內。後至事故廠區週邊上下風處以四合一偵測器量測，硫化氫濃度皆為N.D.（未檢出），請民眾切勿恐慌，環保局後續將持續監控事故現場周圍空氣品質。