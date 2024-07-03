聯成林園廠維修釀4傷　毒化物外洩+異味污染...最高可罰1000萬

▲聯成林園廠製程維修釀「毒化物洩漏。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄林園工業區聯成化學科技林園廠今（3）日下午1時14分，進行再沸器墊片更換作業時，發生高溫鄰苯二甲酐蒸氣外洩，造成4人燒燙傷送醫。高雄市環保局指出，針對操作不當造成毒化物外洩部分，依法可開罰新台幣10至500萬；另產生異味污染物部分，則可開罰新台幣10至500萬。

聯成化科林園廠今天在進行「以鄰二甲苯製造鄰苯二甲酐製造程序(M01)」的設備檢修時，發生毒化物洩漏事故。事故原因為維修時含鄰苯二甲酐高溫蒸氣於設備的法蘭處洩漏，導致現場4名員工遭受燒燙傷。

事故發生後，廠方在下午1時25分進行事故通報。環保局也在當日下午迅速派員抵達事故現場，目前事故情況已得到控制，無進一步擴大的風險。

▲▼聯成林園廠製程維修釀「毒化物洩漏」，環保局最高重罰1000萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局指出，聯成化學在運作過程中，應維持其防止排放或洩漏設施之正常操作，但今日因操作不當致使含鄰苯二甲酐蒸氣洩漏，違反《毒性及關注化學物質管理法》第39條第1項規定，環保局將依據該法第55條第1項第5款規定，對聯成化學裁處新台幣100至500萬元罰鍰。

另外，針對因管理不當致產生異味污染物部分，已違反《空氣污染防制法》第32條規定，也將依據該法裁處新台幣10至500萬元罰鍰。

環保局表示，林園工業區多為石化產業，因製程特性多為高溫、高壓操作條件，更應注意相關操作且加強巡檢，避免異常洩漏。

環保局除透過空品測站、微型感測器、連續自動監測設施及智慧辨識判煙監視器等，監測林園工業區空氣品質，並派員巡查，以守護市民健康。也呼籲相關廠商應加強管理並持續改善，共同維護高雄市環境品質。