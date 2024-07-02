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社會 社會焦點 保障人權

快訊／24旅客遊金門爆「食物中毒」！8人上吐下瀉　衛生局出手了

記者林名揚／金門報導

金門縣衛生局7月1日上午9時47分接獲金門醫院通報，有自由行旅客24人於6月30日晚上6時於某餐廳用餐後，當天晚上8時起陸續有人出現嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，7月1日上午8時計有5人至金門醫院急診就醫，衛生局接獲通報旋即前往醫院進行相關調查，並前往該團用餐餐廳進行稽查、採檢環境檢體6件、食餘檢體1件。該批就醫旅客(5人)於1日上午10點半左右辦理離院，並於下午返回台灣。

▲▼金門食物中毒。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣衛生局前往餐廳進行稽查。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

本件疑似食品中毒事件，經查該批自由行旅客係6月29日到本縣旅遊(共3天)，7月1日上午接獲金門醫院通報後，衛生局立即前往該團曾用餐之2家餐廳進行調查，醫院端亦同步採檢病患之人體檢體5件，後續將持續追蹤檢驗結果。另針對餐廳稽查，現場針對違反食品良好衛生規範準則之缺失(包含冷藏庫及冷凍庫缺溫度紀錄表、廚房垃圾桶未加蓋、食材未墊高直接置於地面、調膳場所病媒防制設施破損、未有食品作業人員體檢報告等)，均開立限期改善通知書，逾期仍未改善者，將處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

衛生局長蔡建鑫表示，食品中毒定義「2人或2人以上攝取相同的食品而發生相似的症狀，稱為1件食品中毒案件。若為肉毒桿菌毒素引起或急性食品中毒（如化學物質或天然毒素中毒等），倘患者僅一人，亦為一件食品中毒案件」。衛生局蔡建鑫局長說明，衛生局接獲通報後，立即派員前往疑似發生中毒事件的餐廳，進行廚房稽查及採檢，針對不舒服人員之攝食內容及症狀進行調查，以釐清本次疑似食品中毒事件原因。衛生局稽查人員前往製作現場稽查衛生情況，並抽驗刀具塗抹棉棒、砧板塗抹棉棒，共有6件環境檢體、1件食餘檢體及患者5人、廚工6人之人體檢體，全部寄送到臺灣認證實驗室化驗，檢驗結果需1至2週。

▲▼金門食物中毒。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門食物中毒。（圖／記者林名揚翻攝）

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