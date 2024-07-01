屏警青春專案啟動　首日聯合稽查出動167人

▲屏警青春專案啟動，首日聯合稽查出動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為防範於青少年暑假期間從事偏差行為或流連不當場所，於今(1)日零時起啟動暑期青春專案首日深夜聯合稽查工作，由局長戴台㨗主持，出動167名員警，針對青少年常出入之不當場所加強查察，淨化妨害青少年成長環境，並擴大犯罪預防宣導，防制青少年被害。

首日聯合稽查結合屏東縣政府教育處、社會處、勞青處、城鄉發展處、消防局、衛生局、屏東縣學生校外生活輔導會及警察局等8個單位稽查人力，共同前往青少年易流連場所如KTV、網咖、電子遊藝場等處所稽查，針對是否有學生深夜逗留、打工權益、違反兒少法、檢查營業執照、消防安全設施、違反菸害規定及逃家、吸毒等行為，各局處各司其職實施稽查，以達全面保護兒童少年之目的。

這次專案共動員167名警力，臨檢處所46處，尋獲失蹤人口1人、查獲通緝犯2人、公共危險9件9人、菸害防制法2件2人、聚眾鬥毆傷害及其他各類案件2件5人。

縣警局長戴台㨗表示，近來犯罪集團利用少年從事犯罪情形日益嚴重，警察局今年特別將「查緝毒品」、「遏止黑幫吸收少年」、「打擊詐欺」、「防治兒少性剝削」 、「嚴查兒少性影像」等列為查緝重點，並追查動員少年參與幫派組合公開活動之幕後指使者，在各治安顧慮場所及青少年易聚集滋事場所主動出擊加強臨檢，同時並呼籲各營業店家應遵守建築、消防、兒少相關法令規定，共同維護青少年成長環境。