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台南2024年暑期青春專案首日聯合稽查　黃偉哲率隊宣示保護青少年決心

▲台南市1日深夜辦理首日聯合稽查及擴大臨檢，市長黃偉哲親率聯合稽查小組，針對青少年易聚集滋事及妨害身心健康等營業場所強力掃蕩，宣示保護青少年決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市1日深夜辦理首日聯合稽查及擴大臨檢，市長黃偉哲親率聯合稽查小組，針對青少年易聚集滋事及妨害身心健康等營業場所強力掃蕩，宣示保護青少年決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應暑假的來臨，台南市1日深夜辦理首日聯合稽查及擴大臨檢，市長黃偉哲親率市府聯合稽查小組，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康等營業場所強力掃蕩，宣示保護青少年決心。

▲台南市1日深夜辦理首日聯合稽查及擴大臨檢，市長黃偉哲親率聯合稽查小組，針對青少年易聚集滋事及妨害身心健康等營業場所強力掃蕩，宣示保護青少年決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市1日深夜辦理首日聯合稽查及擴大臨檢，市長黃偉哲親率聯合稽查小組，針對青少年易聚集滋事及妨害身心健康等營業場所強力掃蕩，宣示保護青少年決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次勤務結合市政府12個局處，計約180名各相關部門人員組成聯合稽查小組，於晚上9時30分許，在永康分局舉行勤前教育，由市長黃偉哲親自主持，並自晚上10時起率領市府聯合稽查小組前往易妨害兒童少年身心健康場所臨檢，實施第三方警政/聯合稽查，其餘15個警察分局亦運用優勢警力，同步執行本項工作，預防青少年深夜遊蕩、流連網咖、聚眾鬥毆等情事發生，期讓青少年能夠擁有健康、安全的暑期生活。

▲台南市1日深夜辦理首日聯合稽查及擴大臨檢，市長黃偉哲親率聯合稽查小組，針對青少年易聚集滋事及妨害身心健康等營業場所強力掃蕩，宣示保護青少年決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為確保青少年暑期安全活動空間，有效降低被害情事發生，市府早已驅動各局處單位，暑假期間規劃有益青少年身心健康的活動，包括體育、研習、藝文、天文、公益、營隊體驗及其他等七大類活動，並利用各種管道，如網路互動直播、影音宣導，讓青少年度過充實、愉快又安全的暑假。

▲台南市1日深夜辦理首日聯合稽查及擴大臨檢，市長黃偉哲親率聯合稽查小組，針對青少年易聚集滋事及妨害身心健康等營業場所強力掃蕩，宣示保護青少年決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另自今年6月21日至30日「全國同步查緝車手專案行動」，台南市警察局共計查獲12件82人及170名詐欺車手，查扣不法利得達512萬3831元展現強力打擊詐欺犯罪的決心與能力。

▲台南市1日深夜辦理首日聯合稽查及擴大臨檢，市長黃偉哲親率聯合稽查小組，針對青少年易聚集滋事及妨害身心健康等營業場所強力掃蕩，宣示保護青少年決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲對參與執行本次專案的同仁表示高度肯定，感謝他們不辭辛勞的付出，並強調將持續加強打擊詐欺犯罪，保護市民財產安全，同時也表示，目前各級學校已經開始放暑假，學生容易受到誘惑涉足不良場所或嘗試奇怪的物品，如犯罪集團引誘少年擔任車手、槍手，販毒、陪酒或色情侍應工作等，因此，青春專案勤務重點包括掃蕩幫派組織、肅槍、掃毒、打詐、防性剝削等面向，期許市府各相關局(處)一起努力，共同合作，守護青少年安全。

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