日本斥中國調查船設浮標　陸外交部：公海可享科研自由

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

據共同社報導，日本官房長官林芳正5日透露，已確認中國大陸海洋調查船在日本四國以南的公海上設置浮標。設置點位於日本大陸棚，日方政府已要求不要侵犯日本的海洋權益。大陸外交部5日回應，公海對所有國家開放，各國在公海享有從事科學研究的自由，日方無權干涉。

據林芳正表示，中方稱浮標用於觀測海嘯，並非侵害日本對大陸架擁有的主權權利。林芳正表示，對於並未表示目的、計劃等詳細情況下，就在海域設置小型浮標感到遺憾。

共同社引述日本政府相關人士說法，6月中旬確認中國海洋調查船「向陽紅22」設置了浮標。據悉，日方從該船在東海的日本專屬經濟區（EEZ）內航行階段起，對其動向予以關注。

日方報導指出，根據聯合國海洋法公約，沿海國家對大陸架有海洋資源開發等優先管轄權。除了與專屬經濟區（EEZ）重疊的200海浬以內區域的海底以外，可以按照一定規則在該區域外設定「延伸大陸棚」。

7月5日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。毛寧回應，中方船隻在西太平洋公海作業，佈設海嘯浮標是出於科研和公益目的，也是國際通行做法。根據《聯合國海洋法公約》，公海對所有國家開放，各國在公海享有從事科學研究的自由，日方無權干涉。