陸國家電影局：影片赴境外參加電影節前須備案

▲婁燁 。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家電影局4日發布公告，根據《中華人民共和國電影產業促進法》和《廣播影視節（展）及節目交流活動管理規定》，完成拍攝製作的電影取得電影公映許可證後，方可參加電影節（展）。

7月4日，中國國家電影局發表公告稱，「根據《中華人民共和國電影產業促進法》《廣播影視節（展）及節目交流活動管理規定》，國家支持國產影片參加境外電影節（展）。攝製完成的電影取得電影公映許可證後，方可參加電影節（展）。擬參加境外電影節（展）的，送展法人、其他組織應當在該境外電影節（展）舉辦前，將相關材料報電影主管部門備案。」

公告稱，「備案遵循屬地原則，影片在立項的省級電影主管部門備案。在國家電影局直接立項的影片，向國家電影局備案。」

公告表示，「備案主體應在節（展）舉辦二十個工作日前報送備案材料：加蓋申請單位公章的備案申請（包括：電影節展名稱中英文、時間、地點，電影出品單位聯繫人、聯繫電話）、影片公映許可證複印件。短片參加境外電影節展參照執行，由境內第一出品單位或送展法人向國家電影局備案。」

此外，短片參加境外電影節展也需要參照執行，由境內第一出品單位或送展法人向國家電影局備案。