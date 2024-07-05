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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營告綠「綁架議事人員」　王世堅批莫名其妙：難怪支持度那麼低

▲▼王世堅 聯訪 台智光案相關 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委王世堅 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院內政委員會4日處理《選罷法》，為阻止藍營修高罷免門檻討論，民進黨團占領主席台，召委高金素梅則宣布會議改至群賢樓101，內政委員會議事人員被鎖在原本會議室。對於藍委指控綠委綁架議事人員並予以告發，綠委王世堅今（5日）受訪時表示，這很莫名其妙，升高政黨之間的對決跟衝突，在野黨最高原則好像是天天鬧事，難怪他們政黨支持度那麼低，應該是他們要反省的時候。

王世堅表示，這完全是誤會，國民黨自己想突襲不成，怪罪到民進黨身上，但事情都過去了，會期都已經要結束，各黨團應該要開始檢討，看看這會期做的不夠確實或是不該做的，國民黨自己心知肚明，他們應該早早開始反省哪件事不該做。

國民黨去北檢告所有綠委限制人身自由？王世堅認為，這很莫名其妙，升高政黨之間的對決跟衝突，在野黨天天鬧事、好像是他們最高指導原則，全民看在眼裡，難怪他們政黨支持度那麼低，應該是他們要反省的時候，自己不便多談。

王世堅指出，至於執政黨一定會在商量後集體行動，也希望新科立委們下會期能夠更積極參與、表達更多看法，一旦做出決定，民進黨每一位立委都會全力以赴。

對於高金素梅將綠委吳秉叡過去修法提案排入委員會，讓罷免連署加上發證日期。王世堅認為，吳秉叡當時的考量是對的，選舉跟罷免一樣神聖，基於慎重加上這個在當時有不一樣考慮，但國民黨要的不只是這樣、他們要的只是拖延，以現在政治氛圍，法令如何規定就依法盡快處理。

王世堅指出，今年一月投票表決時是這樣的當選條件、搭配的也是這樣的罷免方式，人民才投票，現在談任何更動都不對，若要修改選罷法是下一屆、未來的事情，大家可以慢慢研究、透過社會討論了解民眾想要什麼再來改，選罷法修正不是那麼急迫、重要的事情。

王世堅質疑，想不懂在野黨為何那麼急迫？只有一個理由，就是看到社會氛圍、朝野對立的狀況，對在野黨不利，當然希望門檻拉高。

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