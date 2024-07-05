綠營霸占主席台、反鎖會議室非首次　黃揚明揭往例：藍營拿他們沒轍

▲內政委員會審查選罷法修正案，民進黨團佔據主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨近日為「提高罷免門檻」，提出《選罷法》修正案，昨（4日）內政委員會排審，民進黨霸占主席台阻止會議進行，內政委員會召委高金素梅只能在「走廊宣告」變更會議地點，但因議事人員還留在原會議室，高金最後只能宣布散會。對此，媒體人黃揚明昨表示，這次的狀況，不是立法院的「第一次」。而是民進黨再次展現過去在野時，癱瘓議事的「狠勁」。他認為，民進黨正是知道這類杯葛方式，國民黨根本拿他們沒轍，歷史總是不斷重演。

黃揚明於臉書表示，第7屆立法院，民進黨僅有27席，居於絕對弱勢，朝野爭議法案當中，最常發生衝突的就是攸關「開放陸生來台」的《大學法》、《兩岸關係條例》等相關修法。

黃揚明指出，2009年5月4日，內政委員會與教育委員會舉行聯席會議，審查《兩岸關係條例》；教育委員會則是上午由教育部提出「開放陸生來台就學及大陸學歷採認政策規劃情形及對國內學生影響之評估」專題報告，下午審查《大學法》等相關法案。

黃揚明再指，當天一大早，民進黨立委先在內政委員會會議室，「佔領主席台」、並提散會動議等方式杯葛議事，讓議事空轉。教育委員會則是專題報告照常舉行。當時，國民黨立委沒料到的是，內政委員會、教育委員會中午都宣告休息、下午2點半繼續開會之後，民進黨立委「兵分二路」，將內政委員會所在的「紅樓202會議室」、教育委員會所在的「群賢樓101會議室」都佔領並「反鎖會議室大門」，不讓國民黨立委進入會議室，阻止會議繼續進行。

黃揚明說，國民黨立委則研議換會議室繼續開會，但民進黨採取封鎖措施前，已將其他委員會例行會議的會議室都「預先借走」。最後，國民黨立委決定退一步，當會議時間超過下午5點半後，就在「會議室外直接宣告散會」。時任立法院長的王金平批評民進黨立委，「反鎖會議室」杯葛方式並不足取，但也說將綠委移送法辦並無法解決問題，就不了了之。

▼黃揚明貼出過往綠營癱瘓議事，藍營在走廊宣告散會的紀錄。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明，點圖放大）

黃揚明認為，如今，那個耍狠癱瘓議事的民進黨回來了，這次杯葛內政委員會，連帶癱瘓國防、經濟、司法等3個無關委員會，這是席次增加的紅利。某種程度上，民進黨團正是知道這類杯葛方式，國民黨根本拿他們沒輒，把選罷法修法無限上綱，到了「廢除民眾罷免權」這種錯誤訊息，延續國會改革以來的「同溫層取暖模式」，這種模式未來只會不斷發生。

最後，黃揚明強調，國民黨經過這次，真的有學到教訓了嗎？還是，繼續各爽各的？歷史總是不斷重演。

▼朝野攻防選罷法修正案。（圖／記者屠惠剛攝）