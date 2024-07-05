　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營霸占主席台、反鎖會議室非首次　黃揚明揭往例：藍營拿他們沒轍

▲▼內政委員會 審查選罷法修正案 民進黨團甲動 佔據主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政委員會審查選罷法修正案，民進黨團佔據主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨近日為「提高罷免門檻」，提出《選罷法》修正案，昨（4日）內政委員會排審，民進黨霸占主席台阻止會議進行，內政委員會召委高金素梅只能在「走廊宣告」變更會議地點，但因議事人員還留在原會議室，高金最後只能宣布散會。對此，媒體人黃揚明昨表示，這次的狀況，不是立法院的「第一次」。而是民進黨再次展現過去在野時，癱瘓議事的「狠勁」。他認為，民進黨正是知道這類杯葛方式，國民黨根本拿他們沒轍，歷史總是不斷重演。

黃揚明於臉書表示，第7屆立法院，民進黨僅有27席，居於絕對弱勢，朝野爭議法案當中，最常發生衝突的就是攸關「開放陸生來台」的《大學法》、《兩岸關係條例》等相關修法。

黃揚明指出，2009年5月4日，內政委員會與教育委員會舉行聯席會議，審查《兩岸關係條例》；教育委員會則是上午由教育部提出「開放陸生來台就學及大陸學歷採認政策規劃情形及對國內學生影響之評估」專題報告，下午審查《大學法》等相關法案。

黃揚明再指，當天一大早，民進黨立委先在內政委員會會議室，「佔領主席台」、並提散會動議等方式杯葛議事，讓議事空轉。教育委員會則是專題報告照常舉行。當時，國民黨立委沒料到的是，內政委員會、教育委員會中午都宣告休息、下午2點半繼續開會之後，民進黨立委「兵分二路」，將內政委員會所在的「紅樓202會議室」、教育委員會所在的「群賢樓101會議室」都佔領並「反鎖會議室大門」，不讓國民黨立委進入會議室，阻止會議繼續進行。

黃揚明說，國民黨立委則研議換會議室繼續開會，但民進黨採取封鎖措施前，已將其他委員會例行會議的會議室都「預先借走」。最後，國民黨立委決定退一步，當會議時間超過下午5點半後，就在「會議室外直接宣告散會」。時任立法院長的王金平批評民進黨立委，「反鎖會議室」杯葛方式並不足取，但也說將綠委移送法辦並無法解決問題，就不了了之。

▼黃揚明貼出過往綠營癱瘓議事，藍營在走廊宣告散會的紀錄。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明，點圖放大）

▲▼黃揚明貼出過往綠營癱瘓議事，藍營在走廊宣告散話的紀錄。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

黃揚明認為，如今，那個耍狠癱瘓議事的民進黨回來了，這次杯葛內政委員會，連帶癱瘓國防、經濟、司法等3個無關委員會，這是席次增加的紅利。某種程度上，民進黨團正是知道這類杯葛方式，國民黨根本拿他們沒輒，把選罷法修法無限上綱，到了「廢除民眾罷免權」這種錯誤訊息，延續國會改革以來的「同溫層取暖模式」，這種模式未來只會不斷發生。

最後，黃揚明強調，國民黨經過這次，真的有學到教訓了嗎？還是，繼續各爽各的？歷史總是不斷重演。

▼朝野攻防選罷法修正案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼徐巧芯 張宏陸 王美惠 內政委員會 朝野攻防選罷法修正案。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
LIVE／蘿拉開除原因曝！疑捲南寧詐騙　女警抹黃內幕「內鬥犧
快訊／黃子佼庭訊1小時後請回　遭大陣仗包圍不回應
蘿拉吸血千萬蔡阿嘎都不知？　網炸鍋：不意外
快訊／4檔AI概念股「連續亮漲停」！　妖股狂飆漲逾3.5倍
快訊／虐打逼吃屎！天母富夫妻嗆找AIT　善良印傭原諒了
近政大、限男租客！　房東三點全露意外入鏡
快訊／Faye贏了！　陳建寧怒：欠我和華研一個道歉
快訊／找到了！新月沙灘失聯「橄欖球校隊」尋獲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

痛批民進「擋」雙標！　許宇甄轟賴清德：為黨私利玩法弄權

她批陳智菡「妳只是助理」　轟闖委員會直播嗆立委「為聲量去裸奔」

綠營霸占主席台、反鎖會議室非首次　黃揚明揭往例：藍營拿他們沒轍

藍營告綠「綁架議事人員」　王世堅批莫名其妙：難怪支持度那麼低

癱瘓憲政運作？翁曉玲提修《憲法訴訟法》遭綠反對　院會退回程委會

國民黨立委修離島建設條例引中資　卓榮泰：懇請以國家安全為優先

國會改革修法釋憲8月6日言詞辯論　卓榮泰：行政院積極準備中

快訊／藍委提案「引中資建設離島」遭綠退回程序委員會　藍白也無異議

馬辦要賴政府承認九二共識　卓揆：承認對方要求的條件無法化解威脅

「離島建設條例」引中資惹議　徐巧芯爆：國軍行車記錄器也是「MIC」

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

疑姊姊玩打火機釀禍！　高雄2歲女童命喪火窟

孫安佐自認不是壞小孩　再說我有病試試看

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

痛批民進「擋」雙標！　許宇甄轟賴清德：為黨私利玩法弄權

她批陳智菡「妳只是助理」　轟闖委員會直播嗆立委「為聲量去裸奔」

綠營霸占主席台、反鎖會議室非首次　黃揚明揭往例：藍營拿他們沒轍

藍營告綠「綁架議事人員」　王世堅批莫名其妙：難怪支持度那麼低

癱瘓憲政運作？翁曉玲提修《憲法訴訟法》遭綠反對　院會退回程委會

國民黨立委修離島建設條例引中資　卓榮泰：懇請以國家安全為優先

國會改革修法釋憲8月6日言詞辯論　卓榮泰：行政院積極準備中

快訊／藍委提案「引中資建設離島」遭綠退回程序委員會　藍白也無異議

馬辦要賴政府承認九二共識　卓揆：承認對方要求的條件無法化解威脅

「離島建設條例」引中資惹議　徐巧芯爆：國軍行車記錄器也是「MIC」

百度李彥宏：沒有應用的話　基礎模型一文不值

台北超澎湃「波士頓龍蝦三明治」回歸！還有小提琴現場伴奏雙饗宴

《孤獨的美食家》店家實訪！富山縣50年老居酒屋開箱　必喝當地地酒

晶片價格提升！三星利潤成長優於預期　股價寫今年新高

花蓮知名冰店「浪花丸」9月結束營業　不敵天災人禍：先選擇離開

又一家撐不住！花蓮人氣冰店浪花丸9／1熄燈　業者：已盡最大努力

被婆婆嫌棄配不上她兒子　29歲媳婦火大「製作汽油彈」炸車報復

屏東37歲男意外過世「1家7人生活困難」　枋寮警聯手友人送暖

陸正妹警花「無罩執勤」悲劇了！認了有性癖　社群狂PO大尺度辣照

鏖戰3小時斬獲2連勝　喬科維奇4盤戰勝費利闖溫網32強

政治熱門新聞

快訊／數量再增加！36共機、6共艦「四面環台」　最近離鵝鑾鼻51浬

中海警驅趕我漁民　廣播嗆：不要命了

軍備局證實陸軍營區使用華為路由器　將懲罰廠商

中海警探照燈干擾　澎湖漁船驚恐求救

替侯友宜站台遭重懲！美女議員宣布退出民進黨

轉型正義撕裂族群？　周玉蔻轟李遠：無知！

快訊／經濟表現亮眼　卓榮泰指示人總調升明年軍公教薪資

沒收討論、軟禁公務員、鎖住民主！　柯文哲斥：賴清德何時才住手？

爆詐騙集團藏「三立」還牽扯陶晶瑩　王鴻薇：犯罪所得高達22億

前解放軍駕小艇闖淡水河！台海防陷危機？

「離島建設條例」引中資惹議　徐巧芯爆：國軍行車記錄器也是「MIC」

快訊／台海緊張！22共機、6共艦「四面環台」　最近離鵝鑾鼻44浬

租屋電費新制7月15日上路　房東超收電費可重罰50萬

藍營推離島建設引中資　綠委曝目的：7百億規模的台版「一帶一路」

更多熱門

相關新聞

藍營告綠「綁架議事人員」　王世堅批莫名其妙：難怪支持度那麼低

藍營告綠「綁架議事人員」　王世堅批莫名其妙：難怪支持度那麼低

立法院內政委員會4日處理《選罷法》，為阻止藍營修高罷免門檻討論，民進黨團占領主席台，召委高金素梅則宣布會議改至群賢樓101，內政委員會議事人員被鎖在原本會議室。對於藍委指控綠委綁架議事人員並告發，綠委王世堅今（5日）受訪時表示，這很莫名其妙，升高政黨之間的對決跟衝突，在野黨最高原則好像是天天鬧事，難怪他們政黨支持度那麼低，應該是他們要反省的時候。

快訊／藍委提案「引中資建設離島」遭綠封殺　藍白黨團也無異議

快訊／藍委提案「引中資建設離島」遭綠封殺　藍白黨團也無異議

「拆樑」提前10天完成查對？　中選會列3罷免先例：絕無差別待遇

「拆樑」提前10天完成查對？　中選會列3罷免先例：絕無差別待遇

藍控綁架議事人員　蘇巧慧曝議事規則：藍白別翹課就想綁架盡忠職守者

藍控綁架議事人員　蘇巧慧曝議事規則：藍白別翹課就想綁架盡忠職守者

藍營推離島建設引中資　綠委曝目的：7百億規模的台版「一帶一路」

藍營推離島建設引中資　綠委曝目的：7百億規模的台版「一帶一路」

關鍵字：

黃揚明選罷法罷免主席台癱瘓議事民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

蘿拉真實背景被挖出！受害苦主現身爆內幕

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

1年激瘦33Kg！他靠超慢跑擺脫3高＋脂肪肝

花60元停車「發票中千萬」明天不領就充公了

愛家名醫外遇　小三現況曝光

公婆疼孫卻百般刁難她！狠母萌報復心親手送走2女兒

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

林志玲帶兒去遊樂場　陪玩親餵水獲讚

江坤俊被爆追求許藍方　雙方經紀人回應

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！台大前員工回鍋

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面