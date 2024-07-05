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【廣編】慶祝臺南建城400年　限量蜜豆奶闖關領取

▲▼臺南,統一蜜豆奶,隆田Cha Cha文資教育園區,蜜豆人奇幻旅程特展,親子,暑假。（圖／業者提供）

▲台南隆田Cha Cha文資教育園區今年與統一蜜豆奶舉辦「蜜豆人奇幻旅程特展」，特展期間自即日起至7/29。

圖、文／統一蜜豆奶提供

正值暑假，台南超夯的親子遊玩的熱門景點隆田Cha Cha文資教育園區，今年與統一蜜豆奶舉辦「蜜豆人奇幻旅程特展」，特展期間自即日起至7/29，除了每天有限量蜜豆奶可闖關免費領取，還有利樂包DIY體驗活動。此外，現場還有滿滿超吸睛的蜜豆人可拍照打卡，而首次到隆田Cha Cha做客的蜜豆奶人會與渡槽兄、大圳兄弟蹦出什麼新火花，歡迎大小朋友一起來探索、迎接2024年暑假。

為迎接臺南400，今年臺南文化局依據各地文教場館的屬性與特色，推出不同的藝文展演，其中，隆田Cha Cha園區是主打親子友善、推廣臺南文資的教育園區；而統一蜜豆奶也是大人心中經典、小孩愛喝的品牌，為共同響應臺南400盛事，由渡槽兄與園區不同吉祥物，帶領蜜豆人認識臺南文化資產作為特展主題，將其展場內的視覺主題，深度結合當地的特殊風貌與古蹟，且為了落實寓教於樂，更是與園區的吉祥物共同設置親子關卡，包含：暢遊隆田的QA問答、認識黃豆的營養價值與豆漿的製作過程，還有響應利樂包的環保DIY等活動，希望為參加展覽的親子家庭增添暑假的美好回憶！

隆田Cha Cha園區表示，特展期間利樂包DIY體驗每日限量30名（時段11:00/13:00/15:00，每時段共10名），而民眾參觀特展時若同步完成闖關，亦可免費獲得統一陽光無加糖豆奶或統一蜜豆奶一瓶（口味隨機），每日限量200瓶，歡迎民眾盡早購票入園後至園區丁倉報名DIY或完成闖關，把握時間與蜜豆奶歡度暑假。
 

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