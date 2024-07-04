等了9年！腦麻兒起身緩步前行　父拭淚「不伸手」！看哭百萬網友

記者魏有德／綜合報導

浙江溫州一名腦麻兒5月7日忽然從椅子上站起來，一步一步辛苦的踉蹌前行，在一旁使用電腦的父親發現後，本想要伸手去扶，卻又忍了下來，「裝作沒事」回過頭去工作，默默地拭淚，這一幕，全被店內監視器拍了下來。父親激動地表示，「這一刻，足足讓我們等了9年。」讓百萬網友瞬間紅了眼眶。

▲腦麻兒壯壯第一次起身行走，父親強裝鎮定用眼角餘光關心。（圖／翻攝微博）

這名腦麻兒名叫壯壯，出生在一個普通家庭，當壯壯8個月時，父母親發現他沒能像其他同齡幼兒般抬頭、翻身、爬行，經檢查後才發現壯壯患有「腦性麻痺」。在醫生建議下，父母親開始陪著壯壯走上漫長的復健之路，這條充滿荊棘的道路，一走便走了9年。

在壯壯的復健路上，碰上一名康復專家，在2021年定下詳盡的計劃，家人也一步步按照計劃在家裡陪著壯壯實行。每天要重複十幾項的訓練項目，一天就要花上近10個小時，不僅父母親堅持，壯壯也很懂事的一天天進步。

▲壯壯緩步前行，父親掩蓋不住內心激動轉頭拭淚。（圖／翻攝微博）

直至今（2024）年5月7日的晚上，是奇蹟，也是驚喜的一刻終於降臨。壯壯爸爸一如往常的在店內處理事情，坐在一旁的壯壯突然起身，邁出他的人生中自己行走的第一步，這時，目睹此景的壯壯爸爸沒有打擾他，只是用眼角餘光關心著，看到兒子成功走了好幾步，假裝鎮定的壯壯爸爸眼淚忍不住潰堤，趕緊把太太叫來，一同感受這令人激動的瞬間。

▲壯壯學習自己穿鞋。（圖／翻攝澎湃新聞）

壯壯的媽媽表示，這一刻，足足等了9年，「仔細去看，壯壯是有意識的不找東西扶，努力地在證明自己。」她也將這支影片放在網路上，希望能帶給大家滿滿的正能量，給予更多家庭希望。

影片傳開後，不少網友紛紛回應稱，「感動！他只是開花晚了一點」；「晚開的花也可以無比豔麗！」；「努力堅持真的會看到希望！」；「感謝爸媽對孩子的不離不棄」；「這是父母親收到最好的禮物」。

