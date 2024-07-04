　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

等了9年！腦麻兒起身緩步前行　父拭淚「不伸手」！看哭百萬網友

記者魏有德／綜合報導

浙江溫州一名腦麻兒5月7日忽然從椅子上站起來，一步一步辛苦的踉蹌前行，在一旁使用電腦的父親發現後，本想要伸手去扶，卻又忍了下來，「裝作沒事」回過頭去工作，默默地拭淚，這一幕，全被店內監視器拍了下來。父親激動地表示，「這一刻，足足讓我們等了9年。」讓百萬網友瞬間紅了眼眶。

▲9歲腦麻兒第一次自行起身行走，父親假裝鎮定轉頭拭淚。（圖／翻攝微博）

▲腦麻兒壯壯第一次起身行走，父親強裝鎮定用眼角餘光關心。（圖／翻攝微博）

這名腦麻兒名叫壯壯，出生在一個普通家庭，當壯壯8個月時，父母親發現他沒能像其他同齡幼兒般抬頭、翻身、爬行，經檢查後才發現壯壯患有「腦性麻痺」。在醫生建議下，父母親開始陪著壯壯走上漫長的復健之路，這條充滿荊棘的道路，一走便走了9年。

在壯壯的復健路上，碰上一名康復專家，在2021年定下詳盡的計劃，家人也一步步按照計劃在家裡陪著壯壯實行。每天要重複十幾項的訓練項目，一天就要花上近10個小時，不僅父母親堅持，壯壯也很懂事的一天天進步。

▲9歲腦麻兒第一次自行起身行走，父親假裝鎮定轉頭拭淚。（圖／翻攝微博）

▲壯壯緩步前行，父親掩蓋不住內心激動轉頭拭淚。（圖／翻攝微博）

直至今（2024）年5月7日的晚上，是奇蹟，也是驚喜的一刻終於降臨。壯壯爸爸一如往常的在店內處理事情，坐在一旁的壯壯突然起身，邁出他的人生中自己行走的第一步，這時，目睹此景的壯壯爸爸沒有打擾他，只是用眼角餘光關心著，看到兒子成功走了好幾步，假裝鎮定的壯壯爸爸眼淚忍不住潰堤，趕緊把太太叫來，一同感受這令人激動的瞬間。

▲壯壯學習自己穿鞋。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲壯壯學習自己穿鞋。（圖／翻攝澎湃新聞）

壯壯的媽媽表示，這一刻，足足等了9年，「仔細去看，壯壯是有意識的不找東西扶，努力地在證明自己。」她也將這支影片放在網路上，希望能帶給大家滿滿的正能量，給予更多家庭希望。

影片傳開後，不少網友紛紛回應稱，「感動！他只是開花晚了一點」；「晚開的花也可以無比豔麗！」；「努力堅持真的會看到希望！」；「感謝爸媽對孩子的不離不棄」；「這是父母親收到最好的禮物」。
 

ET快訊
快訊／高金素梅宣布散會！　藍4點告綠「囚禁議事人員50分鐘」
嘉義出土5具2500年前骨骸　驚見古人吃「檳榔」
新竹女撿到iPhone！1個月後「定位飛到廣東」下場曝
台中6死大樓「又堆滿回收物」！　法拍價腰斬
「大進滿88」船長高血壓又糖尿病　家屬憂缺藥：盼赴陸探視送藥
李芷婷首揭「分手男友真相」　哭一個月求醫：我太幼稚天真
快訊／高金素梅被擋門外！藍欲改《選罷法》戰地　綠喊宣告無效

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

六旬男子愛喝「生豬血」暈倒數次　醫一看：腦袋爬滿寄生蟲

白俄羅斯加入上合組織　習近平籲鞏固團結力量

等了9年！腦麻兒起身緩步前行　父拭淚「不伸手」！看哭百萬網友

正妹畢業致詞「報效國家」爆紅！被曝走後門、性愛照流出

逼員工離職！公司把他「關小黑屋4天」…反嗆：我們沒有鎖門

屋頂花園被損壞　住戶發怒竟砍斷「高空工人安全繩」

2024《中國氣候變化藍皮書》公佈　50年一見極端氣溫「1至2年」一次

剛果民主共和國礦區遇襲！至少4名中國公民身亡

港府多年赤字　決定恢復徵收酒店房租稅

妻女被洪水困家中！　超人爸爸游半小時趕回陪伴：他們需要我

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

車行鸚鵡神模仿機車壞掉聲　聽爸喊「小心被揍」嚇改貓叫

薔薔送憂鬱症爸2柴犬「遭趕出家門」！ 　被轟「不負責」她解釋：只是想療癒對方

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

別在職場裡入戲太深　他勸：只是來賺錢的

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

六旬男子愛喝「生豬血」暈倒數次　醫一看：腦袋爬滿寄生蟲

白俄羅斯加入上合組織　習近平籲鞏固團結力量

等了9年！腦麻兒起身緩步前行　父拭淚「不伸手」！看哭百萬網友

正妹畢業致詞「報效國家」爆紅！被曝走後門、性愛照流出

逼員工離職！公司把他「關小黑屋4天」…反嗆：我們沒有鎖門

屋頂花園被損壞　住戶發怒竟砍斷「高空工人安全繩」

2024《中國氣候變化藍皮書》公佈　50年一見極端氣溫「1至2年」一次

剛果民主共和國礦區遇襲！至少4名中國公民身亡

港府多年赤字　決定恢復徵收酒店房租稅

妻女被洪水困家中！　超人爸爸游半小時趕回陪伴：他們需要我

南投市人瑞陳翠英過世享壽100歲　縣議員孫子拍片回顧杏壇貢獻

喊高金素梅換會議室無效　王定宇談理由：不能想在哪宣告就宣告

林心如「看新聞才知」閨蜜陳妍希爆婚變　曝上次見面…已是半年前

健保保障點值修法！韓國瑜明進行院會級協商　衛福部提前宣示立場

快訊／高金素梅宣布內委會散會！　藍4點告綠「囚禁議事人員50分鐘」

分科測驗「4.2萬人報名」下周五、六登場　大考中心5大提醒

歐赫恩開轟、克雷默5局好投　金鶯擊敗水手近7戰奪6勝

小熊吞3連敗　今永昇太6局8K獲主帥肯定：全明星級投手

賀錦麗「1分鐘影片」對尬川普人選超威　傳盟友私下討論造勢

詐騙啦！台東男被「高獲利」沖昏頭要匯7萬　警及時攔阻

短裙妹騎檔車「自摔倒地」　3男秒衝路中救人引網熱議

大陸熱門新聞

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

夾包哥遇刺亡！舞伴：不是我丈夫做的

中金30歲女員工離世！每月要還超22萬房貸

正妹畢業致詞「報效國家」爆紅！被曝與教授有染

女網紅直播一半被車撞飛！自後撞上急速翻轉墜地

西安交大優秀畢業生　被爆跟副教授有染

10歲男孩自學電機工程「賺4.5萬元」

正宮帶閨蜜抓猴　進門發現丈夫左右為男

連勝文：不要做憤世嫉俗的鍵盤俠

高空作業員弄壞花圃！屋主竟砍斷他安全繩

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

正妹道士「美乳俏臀」露出：性愛能定氣

逼員工離職！公司把他關小黑屋4天

6000條寄生蟲！陸多品牌爆用福壽螺充當田螺

更多熱門

相關新聞

妹子面試「家人健康也被問」不止1家！全場秒懂

妹子面試「家人健康也被問」不止1家！全場秒懂

許多人坦言，「家境不好，有老有小要養，有房貸要扛」的人，因不容易跳槽與請假，更容易被錄取。而一名妹子抱怨，最近面試被問到家人健康狀態，以及「需不需要回家照顧」，讓她感受非常差，且不止一家這樣問，好奇是正常的嗎？文章引發熱議，有人認為，「以往經驗導致，怕你常找理由請假照顧家人！」

暑假搶攻親子客！飯店聯名衛武營推主題房

暑假搶攻親子客！飯店聯名衛武營推主題房

啦啦隊女孩「被嫌老還在跳」！　壯壯霸氣發聲：40歲又怎樣

啦啦隊女孩「被嫌老還在跳」！　壯壯霸氣發聲：40歲又怎樣

酒精也中了！6物品「不該塗寶寶身上」

酒精也中了！6物品「不該塗寶寶身上」

和逸飯店推親子放電行程懶骨頭入住體驗

和逸飯店推親子放電行程懶骨頭入住體驗

關鍵字：

腦性麻痺腦癱腦麻兒復健壯壯父母親子

讀者迴響

熱門新聞

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　放手讓水沖走

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除

狠母返台「住婆家1年爆爭執」！讓2女兒被沖走溺死

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

孫安佐還原米砂墮胎風波「認了是快槍俠」

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

飆仔奪命影片曝！　20歲女騎士下班遭4連撞慘死

更多

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面