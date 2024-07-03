暑假打工求職旺季　高虹安提醒「三備七不」保平安

▲打工求職停看聽，防範詐騙要小心宣傳DM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導



打工求職停看聽，防範詐騙要小心！進入暑期打工求職旺季，不少學生會趁著暑假找份打工賺零用錢，曾有新聞報導指出一名高中生看到網路徵才廣告不慎落入詐騙集團陷阱，雖然這位高中生事後聲明並不知情是詐騙集團的工作，也不是主謀，但因涉及且從中獲利，最終被依詐欺罪及洗錢防制法等罪名移送法辦，得不償失。市長高虹安提醒青年朋友，對於不合理高薪等工作，應提高警覺，掌握「三備七不」原則，才能遠離求職詐騙陷阱。

高市長提醒，求職者應徵工作時應掌握「三備七不」原則，分別為求職前「三大準備」：面試前事先告知親友面試的地點、檢視應徵公司徵才廣告內容是否合理、確認是否為合法經營公司。面試把握「七不原則」：不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作，尤其銀行帳戶等個資若與應徵職務無關，不要輕易提供。

高市長表示，近年求職詐騙案件增加，詐騙手法多樣，詐騙集團利用年輕人使用網路及社群媒體等媒介，以海外高薪工作、免經驗快速致富等字眼，刊登不實徵才廣告，求職者要小心受騙或成為幫凶，保障自身就業安全。

勞工處長林昱志說，市府不僅透過多元媒體管道進行求職防騙宣導，守護市民朋友求職安全，更將於今年6至10月在10所校園以趣味戲劇方式進行宣導，提高青少年對詐騙事件的認識，並在3所大專院校舉行校園講座，建立正確的求職觀念，提升就業安全。

勞工處表示，將持續針對新竹地區徵才FB社團及報紙等管道進行稽查，並輔導公司清楚刊登徵才廣告，保障求職者權益。另外，也提醒雇主，如面試薪資未達四萬元，應公開揭示或告知薪資範圍，以免觸法。

▲何謂就業隱私宣傳DM。（圖／新竹市政府提供）