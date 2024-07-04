快儲水！桃園龜山樂善地區7／11-12停水　3304戶受影響

▲桃園龜山樂善地區7/11-12日停水，辦理汰換管線。（示意圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升桃園市龜山區樂善地區供水穩定及降低漏水情形，自來水公司第二區管理處辦理「龜山區文化一路及文德路等汰換管線工程」，於7月11日及12日(13時至20時)(遇雨順延一天)，進行施工停水，請民眾預先儲水備用。為儘早提供用水需求，市府經濟發展局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便。

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市府經發局4日表示，本次停水影響範圍如下，停水戶數約3,304戶。停水時間：7月11、 12日(13時至 20 時)(遇雨順延一天)

停水區域：

龜山區/樂善里/長庚里(文光街、文全街、文化一路、文善街、文安街、文山街、文康街、文德二路、文德路、文明一街、文明三街、文明二街、文明路、文武街、樂學路、樂安街、長庚一街、長庚七街、長庚九街、長庚五街、長庚八街、長庚六街、長庚十一街、長庚十二街、長庚十五街、長庚十街、長庚路。(以上含巷弄街))。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。

如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。