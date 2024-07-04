桃園捷運綠線北機廠行控中心大樓上梁　通車目標逼近

▲市長張善政表示，北機廠行控中心大樓上梁，代表桃園捷運綠線工程邁入全新里程碑。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園捷運綠線北機廠行控中心」4日舉行上梁典禮，市長張善政於典禮中表示，捷運綠線為全自動無人駕駛系統，行控中心尤為重要，今日北機廠行控中心大樓上梁儀式，代表桃園捷運綠線工程邁入全新里程碑。此外，今年底首列綠線列車也將運抵臺灣於此進行測試，逐步朝向115年捷運綠線北段7站通車的目標邁進。

▲桃園捷運綠線北機廠行控中心大樓上梁。（圖／市府提供)

張善政指出，捷運綠線北機廠工程歷經選址、土質改善等諸多挑戰，感謝工程團隊的合作與付出、市議員在預算上的支持，才得以在8個月內完成90萬方土方量、15公頃基地的整地工程，如今維修廠、駐車廠、行控中心大樓及變電站等4棟核心建築物結構皆已完成，盼工程團隊持續攜手努力，一步一腳印地完成全線通車目標。

▲桃園捷運綠線北機廠行控中心大樓上梁。（圖／市府提供）

市府捷工局表示，捷運綠線北機廠4棟核心建築物機電系統設備安裝工程將接續進場施工，施工團隊將嚴格控管，確認各重要機房結構、裝修及設備組裝等介面銜接；北機廠內總長度約8.3公里、40組導引列車轉換軌道道岔，將依序舖築連結捷運主線通路及駐車廠停車軌道。

▲北機廠軌道鋪設現況。（圖／市府提供）.

另環廠測試軌道於今年11月完成，以配合今年底首列綠線列車抵臺，明（114）年列車運轉測試路徑，以及列車停放所需空間。捷運局劉慶豐局長說明，因應今年底捷運列車進場後測試用電需求，北主變電站除了要完成建築裝修外，內部的供電系統如電壓器、氣體絕緣開關、發電機組等設備都必須組裝測試完成，才能與台電變電所的16.1萬伏特(161KV)高壓電迴路銜接正式供電。

▲捷運綠線北主變電站變壓器組裝。（圖／市府提供）.

因此，捷運局嚴格控管統包廠商落實各間重要機房結構、裝修、設備組裝的時間，並協調德國廠商優先製造重要供電設備「氣體絕緣開關」，提早確認配合進場時間，此外，多次協調台電施設16.1萬伏特(161KV)管路及電纜的工期，務必達成今年10月可如期供電目標。

▲北機廠工區現況。（圖／市府提供）

包括市議員陳美梅、游吾和、黃婉如、錢龍、市府秘書長溫代欣、捷工局長劉慶豐、交通局副局長熊啟中、大園區長余誌松、桃園捷運公司董事長沈志藏、中興工程顧問董事長陳伸賢、德商西門子交通運輸股份有公司計畫副理石台恩（Thomas STEIN）、中華工程董事長周志明、韓商現代樂鐵股份有限公司計畫副理宋旼奎（Song, Minkyu），以及桃園捷運綠線GM01標聯合承攬計畫副理陳子星等均一同出席典禮。