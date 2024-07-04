加油！桃園南崁獨輪車小騎士　無畏酷暑挑戰南北雙塔

▲南崁獨輪車小騎士，無畏酷暑「挑戰獨輪雙塔」。（圖／黃伯群提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市獨輪車運動在體育會獨輪車委員會主委曾文敬長年推動下、相當興盛，履獲海內外大獎，為桃園名揚國際。蘆竹區南崁國小獨輪車校隊5名學生，由黃伯群教練、5名家長陪同，在7月2日到9日(3日休息)，挑戰台灣最北富貴角燈塔到台灣最南鵝鑾鼻燈塔，7日內完騎全程548公里。

曾經帶領學生寒假環島的黃伯群教練表示，獨輪車長距離騎乘，大約是自行車的兩倍辛苦，而夏季的挑戰更是嚴酷。獨輪車除了無法像自行車下坡讓腳休息外，隨時都考驗著平衡，稍有鬆懈就會掉車。在暑期炎熱環境下騎乘，環境的高溫，會讓身體拼命流汗降溫，流汗過多的情形下，容易電解質失衡而抽筋 ，體力快速下降。

▲勇敢前行的南崁獨輪車小騎士。（圖／黃伯群提供）



黃伯群說，這次參加「挑戰獨輪雙塔騎」的分別是：陳芷榆、涂維軒、林鼎翔、王毓心、陳思羽等5名同學，年齡從10歲到16歲，騎獨輪從3年多到9年，各個都曾參加過多次獨輪車競賽。7月2日出發首日，沿途有許多民眾看到，獲悉是7天「挑戰獨輪雙塔騎」紛紛大力比讚、友善熱情大聲高喊加油！

7月2日當天，獨輪車隊不知道要往哪個方向前進時？都會有的當地的居民前來引導，以及詢問是否需要補水？這些支持和關懷的力量，是同學們努力前行的重要力量。有一名學生家長好奇問老師，為什麼想帶同學們做這樣的挑戰，黃伯群老師回答：「希望給他們人生中一個難忘的回憶」，證明自己，再難的挑戰都能克服完成。

▲獨輪車長距離騎乘，大約是自行車的兩倍辛苦。（圖／黃伯群提供）

同時也藉由這項活動讓獨輪車運動 介紹給更多國人知道。學習獨輪車是很好的全身性運動，可培養學生獨立學習、團隊合作、藝術表演的能力。南崁國小獨輪車校隊，成立15年來 秉持不收費原則，培養有興趣的學生免費參加。

在國內比賽以及世界錦標賽皆有亮眼成績(獨輪車的比賽，國內有競速與花式。在獨輪車世界大賽，有9大項之多)。南小獨輪車隊也曾代表國家參與了世運開幕大型演出，在去年(112年)再次獲得全國總冠軍 ( 多個項目破大會紀錄)。