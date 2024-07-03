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社會 社會焦點 保障人權

快訊／桃園大雨！路樹壓傷2騎士　工務段派員清理障礙物

▲桃園市龜山區萬壽路今天傍晚大雨造成土石鬆動，路樹下滑壓傷路過2名騎士，龜山警方與消防人員據報到場處理。（圖／龜山警方提供）

▲桃園市龜山區萬壽路今天傍晚大雨造成土石鬆動，路樹下滑壓傷路過2名騎士，龜山警方與消防人員據報到場處理。（圖／龜山警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區今（3）日傍晚一場大雨導致萬壽路一段土石鬆動路樹下滑壓傷路過2名騎士，龜山警方會同消防人員到場將2名受傷騎士送醫治療，所幸僅皮肉傷並無生命危險，警方通知路權單位公路總局中壢工務段派員清理，經過一個多小時處理後順利排除土石與路樹等路障，恢復交通順暢。

▲桃園市龜山區萬壽路今天傍晚大雨導致土石鬆動路樹下滑壓傷2名騎士，警方與消防人員到場處理。（圖／龜山警方提供）

▲桃園市龜山區萬壽路今天傍晚大雨導致土石鬆動路樹下滑壓傷2名騎士，警方與消防人員到場處理。（圖／龜山警方提供）

龜山警方指出，今天傍晚5時28分許，龜山地區下起一陣大雨，其中萬壽路一段17.3K處往桃園方向山坡土石鬆動夾雜大量樹木傾倒路上，正巧擊中2名路過機車騎士，龜山警分局勤務指揮中心接獲通報後通知迴龍派出所員警到場處理，副所長郭文雄率領警員蔡承宏等人趕赴現場，除擺放交通錐與開啟巡邏車警示燈管制車輛通行外，到場119救護人員為受傷許姓騎士與賴姓女騎士檢傷，所幸均受皮肉傷，經送樂生醫院治療後所幸均無生命危險。

▲桃園市龜山區萬壽路今天傍晚大雨造成土石鬆動，路樹下滑壓傷路過2名騎士，公路總局中壢工務段人員完成路面障礙物清除。（圖／龜山警方提供）

▲桃園市龜山區萬壽路今天傍晚大雨造成土石鬆動，路樹下滑壓傷路過2名騎士，公路總局中壢工務段人員完成路面障礙物清除。（圖／龜山警方提供）

迴龍派出所通知路權單位公路總局中壢工務段派員到場清除土石、樹木，員警則在現場管制交通，由於正值下班尖峰，現場維持單線雙向通行，經過一個多小時處理後於晚間7時許清除土石與路樹等障礙物，恢復雙向交通順暢。

龜山警方呼籲，駕駛人在雨天行駛山區道路時，應特別注意車前狀況，遇有土石鬆落應放慢車速小心行駛，以維護自身安全。

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