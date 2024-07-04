1隻松鼠打掛台電千億強化電網！　羅智強批綠營：從不肯怪自己

▲經濟部長郭智輝（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

衛福部立桃園醫院日前因松鼠導致停電，經濟部長郭智輝赴立院備詢時卻表示，台電跳電次數比過去降低7成，是因為「媒體報導」，才顯得好像每天都跳電。對此，國民黨立委羅智強今（4日）表示，台電5645億執行「強化電網韌性建設計畫」，卻如此不堪一擊，一隻松鼠就打掛。他批評，停跳電頻頻，民進黨怪松鼠、怪蜥蜴、怪媒體，就是不肯怪自己。

羅智強於臉書表示，近日高溫難耐，桃園2日一早就有近5千戶停電，又是因為「松鼠」碰觸線路導致。台電投入5645億元預算執行「強化電網韌性建設計畫」，電網卻如此不堪一擊，一隻松鼠就打掛。

羅智強指出，媒體整理近日停跳電情形，幾乎每天都有。經濟部長郭智輝卻說，近10年來停跳電次數，已減少將近7成，是因為「媒體報導」，才會「好像每天都有跳電」。上一個把停跳電推給媒體報導，說停電10年少7成的人，是側翼，他也早就打臉這種不實說法。

羅智強說，事實上，根據台電「近10年主要經營績效指標實績」，台灣「每戶停電時間」及「每戶停電次數」，10年來不僅「未下降」，若算上815、513、517、303幾次大停電，還增加2到3倍。

羅智強批評，經濟部將592萬戶的大停電，與幾百戶的一般停電，都算1次，根本是「偷樑換柱」，誤導民眾。停跳電頻頻，民進黨怪松鼠、怪蜥蜴、怪媒體，就是不肯怪自己。

最後，羅智強大嘆，來自產業界的郭智輝，進了民進黨官場的大染缸，可惜，也慢慢慢在變質中。在民進黨內堅持專業是死路一條，但不能堅持專業、為了烏紗帽隨波逐流，這樣與過去的王美花何異？

▼羅智強批評民進黨能源政策。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）



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