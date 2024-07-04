兩岸「實質是兩國」？　邱垂正：兩岸關係就是兩岸關係

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委、發言人梁文傑日前在廣播節目上提到「除了憲法，兩岸實質是兩國」，引起各界議論。對此，陸委會主委邱垂正4日強調，「兩岸關係就是兩岸關係」，政府是依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例在處理兩岸事務，這個立場從未改變。

邱垂正當天親自主持了例行記者會，他提到，總統賴清德在520就職演說的開頭就提到「依據中華民國憲政體制」，這包含了中華民國憲法及其增修條文，以及兩岸人民關係條例等相關法規，政府未來也是依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律處理兩岸事務的立場，從未改變。

邱垂正說，政府兩岸關係的立場，一貫也將秉持著四個堅持、不卑不亢、維持現狀，堅定的維護兩岸關係和平穩定的現狀。邱垂正更強調，「兩岸關係，就是兩岸關係。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



至於兩岸未來要如何互動，邱垂正認為，兩岸高政治性的議題短期無法解決，除非中共要放棄敵對的意識形態，或者是政治框架的前提，以及武力脅迫的手段，「北京當局始終不承認中華民國迄今存在的客觀事實，近年來又逐步的增強對台強制性的施壓的力道，威嚇台灣人民的自由、民主的權利，這都是造成兩岸關係緊張及區域不安的根源，使雙方的互動更加的困難重重，而且也只會加深彼此的隔閡以及認知差距，這些都無助於兩岸關係的良性互動發展。」

邱垂正說，對岸應該停止對台一切的威脅恫嚇，共同承擔維護台海和平的責任，更應正視兩岸現實，尊重台灣民意，在對等尊嚴的原則下，對話交流，累積善意互動的循環，同時回應雙方人民與國際社會的期待，「兩岸人民關切的民生議題、事務性議題等，都不應牽涉任何的政治前提，雙方應降低敵意螺旋，防止意外衝突發生，並透過理性、理解的方式來解決爭議，進而產生兩岸正向交流的動力，造福人民。」

邱垂正還說，他們也會在對等互惠的原則下，透過善意的堆疊，促進兩岸能夠善意的循環，進而推動兩岸良性互動的動力，「我們讓善意的堆疊成為兩岸良性互動的動力，也成為兩岸和平穩定的基礎，我們願意從這個方向來努力，也呼籲對岸要跟我們相向而行。」