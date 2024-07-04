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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強轟王定宇「閃彈俠」　外委會空轉「官員來這虛耗當笨蛋？」

▲▼羅智強「自動質詢」。（圖／記者皮心瑀攝）

▲外交國防委員會休息狀態，羅智強仍上質詢台發言。（圖／記者皮心瑀攝）

記者陶本和／台北報導

立法院內政委員會今（4日）排審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，民進黨一早就甲級動員霸佔主席台；而身為外交及國防委員會召委的立委王定宇也到內政委員會助陣。這讓國民黨立委羅智強大感不滿，僅管國防委員會是休息狀態，他仍上質詢台怒斥王定宇「閃彈俠」，讓官員來這裡虛耗當笨蛋？

立法院內政委員會今排審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，而民進黨立委一大早發動甲動佔據主席台；約於9點15分時高金素梅在國民黨立委們的陪伴下走到主席台前，藍綠雙方人馬僵持，互喊口號，遲遲無法讓會議進行。

由於民進黨甲級動員，身為外交及國防委員會召委的王定宇，讓國安局長蔡明彥完成報告之後，他也宣布會議休息，便到內政委員會助陣，外交及國防委員會則進入空轉狀態，議事人員、與會官員如國安局長蔡明彥、陸委會副主委梁文傑，以及文化部官員等，都只能在座位空等。

對此，羅智強大感不滿，僅管外交國防委員會是休息狀態，他仍走上質詢台自顧自地發言。他說，在場官員都吃飽撐著嗎？陪著王定宇瞎耗，要下去內政委員會作秀沒有關係，民進黨有這麼多立委，缺王定宇一個嗎？每天喊沒有討論，沒有民主，現在示範給你看，在場（指外交國防委員會）有沒有80人，都在陪王定宇，立委的質詢都白準備了。

羅智強表示，他今天本來要問問五個單位，民進黨立委沈伯洋，說「盯梢案」兩個月前有通報國安單位，是跟國安局長通報嗎？還是法務部調查局？還是跟陸委會通報，通報總要有個對象，這應該要交代一下。

羅智強說，「盯梢案」一個假新聞，民進黨卻在附和，然後就糟蹋人家新聞台的名譽，糟蹋人家的公信力，這樣的政府跟政黨對得起新聞自由嗎？他說，今天本來可以透過質詢，讓大家知道盯梢案，政府態度是什麼，有拿出什麼樣的作為，排了委員會議程，結果召委跑掉了。

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