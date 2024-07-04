現役AV女優曝戶頭剩7千元！陷財務危機嘆：到底多底層

▲西元明沙。（圖／翻攝Instagram／sarina___.official，下同）



記者楊庭蒝／綜合報導

在日本娛樂圈中，AV女優一直被視為高收入的職業之一。然而，近期一位現役AV女優的財務狀況披露，引發了公眾對這個行業實際收入情況的討論和關注。

24歲的西元明沙，不僅是AV女優，還是偶像團體「JUGS MAFIA」的成員。她最近在社交媒體上分享了自己的銀行存款餘額，僅有38,805日圓（約合新台幣7,816元）。這一數字顯然與大眾對AV女優高收入的普遍認知存在巨大差距。

西元明沙在貼文中感嘆道：「這是現役AV女優的全部身家，到底是有多底層啊！」她同時強調自己並非特種場所的愛好者，似乎在暗示自己的收入來源僅限於本職工作。

這並非西元明沙首次公開談論自己的財務困境。此前，她曾透露自己的收入全由父母管理，個人現金所剩無幾。更令人意外的是，她還提到曾借出50萬日圓（約新台幣10萬元）給一位朋友，但對方在還款日期後失聯。

西元明沙的情況與業內一些知名女優形成鮮明對比。例如，已退役的三上悠亞曾表示，她的AV出道作片酬足以在東京市區買房。另一位因大尺度表現而爆紅的深田詠美，據報導每部作品的片酬高達550萬日圓（約新台幣110萬元）。

這一反差引發了網友們的熱烈討論。有人表示同情：「原來女優也跟我們一樣窮，生活真的太難了」。也有人質疑真實性：「有幾個數字被馬掉了，或許其中藏有玄機」、「如果真的這麼難賺，應該早早考慮轉職了吧」。

