AV女優「癡漢片」射贏專業　本人一句話秒變「復仇片」

記者黃翊婷／綜合報導

日本AV女優咲野瑞希近日出演一部以「學校運動社團女子痴漢」為主題的A片，沒想到竟被擅長弓道的網友誇獎拉弓姿勢和箭術，讓她感到十分開心。咲野瑞希表示，自己在高中時曾擔任弓道部部長，當時遭到社團顧問老師性騷擾，所以她在片中乾脆就用了那位老師的名字。

▲咲野瑞希自曝高中時曾擔任弓道部部長。（圖／翻攝自X／Sakino_Mizuki，下同。）

咲野瑞希27日在X上發文表示，近日演出的「學校運動社團女子痴漢」作品受到一名網友誇獎，讓她感到很高興。該名網友自稱擅長弓道，他提到，過去看到類似作品，都會很在意演員的拉弓姿勢錯誤、穿袴方式會弄髒衣服等等，沒想到咲野瑞希展現出「只有認真對待弓道之人」才能散發出來的氣勢，而且箭術高超，讓他十分佩服並自認輸了。

▲咲野瑞希聲稱曾受到社團顧問老師性騷擾。

文章公開之後吸引眾多網友討論，至今已獲得20萬人按讚、2.8萬次轉分享。咲野瑞希隨後又發文表示，自己在高中時，曾擔任弓道部部長，當時遭到社團顧問老師嚴重性騷擾，所以她乾脆就在片中使用該名老師的名字。

▲咲野瑞希以「美乳、美尻」聞名。

此話一出再度掀起網友熱議，並紛紛留言表示驚訝，沒想到這竟然是一部復仇劇，「還以為只是為了宣傳，沒想到居然是真的」、「根本復仇劇」、「太強了」。不過，也有部分網友擔憂，若咲野瑞希確實曾遭到老師性騷擾，如今又跑來演出以性騷擾為題材的A片，是否會造成不好的影響，恐怕是大家需要深思的問題。

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