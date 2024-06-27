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最年輕獅子會會長曝光！19歲女大生：爸爸讓我看看不一樣的世界

 

▲▼最年輕獅子會會長曝光！19歲女大生：爸爸讓我看看不一樣的世界。（圖／翻攝threads　cammy0_）

▲19歲女大生趙翊云成為最年輕的獅子會會長。（圖／翻攝threads cammy0_

記者鄒鎮宇／綜合報導

國際獅子會台北市永新獅子會日前進行26屆、27屆的會長交接典禮。最引人注目的是，新上任的會長趙翊云竟然才19歲，且目前仍是大學生。

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台北市永新獅子會9日於大直典華會館，舉辦授證26週年、第26,27屆會長交接典禮。其中，第26屆會長洪學信交接給第27屆會長趙翊云，而趙翊云年僅19歲，目前就讀實踐大學智慧服務管理學系。

事後，趙翊云在threads發文表示，「都說獅子會是屬於中老年人的，但我19歲(^○^)，謝謝授證那天我的好朋友們，哈哈哈哈哈哈哈」，並附上自己上台、與朋友們的開心合照

由 @cammy0_ 發佈
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網友看完紛紛留言，「好猛…這應該是台灣複合區裡最年輕的會長吧」、「是全額父款嗎」、「啊妳們的怎麼看起來這麼開心，我交接的時候每個同學都臭臉，看起來被逼著參加的」、「恭喜妳當上會長，當上會長以後，也記得要全力以父喔」、「會長經濟實力不用很好啦，上面還有一堆幹部級別的，就只是頭銜好聽而已」、「如果我爸是木法沙，我也能當辛巴啊」、「如果爸是四代目，我也是火影了」。

對此，趙翊云也呼籲網友說話不用太酸，「當會長是因為爸爸之前也是會長，希望我可以看看不一樣的世界，沒有什麼其他原因。我也只是還在念大學的學生，會費是家裡支出，我本人沒有經濟能力。希望大家留言可以善良一點，謝謝各位」。

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