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同學送他「可愛卡通圖」！一翻背面太衝擊　家長心痛：霸凌不能忍

▲同學送的卡通圖紙。（圖／翻攝自臉書／小一聯盟）

▲同學送的卡通圖紙。（圖／翻攝自臉書／小一聯盟）

記者周亭瑋／綜合報導

一名家長日前發現，孩子收到同學贈與的卡通圖紙，結果背面竟是大大的髒話，這讓他十分衝擊，心痛揭開校園霸凌內幕，也有感而發表示「奉勸各位家長，孩子遇到霸凌千萬不要一再隱忍，也別要求孩子隱忍，這絕對不會有所改善，甚至只會讓情況更糟糕。」

一名家長在臉書社團「小一聯盟」發文感嘆，「從沒想過低年級的孩子會如此這般難相處，甚至讓我用難以教化這個形容詞來形容他們，任何你可以想到的事情，或是你覺得不可思議的事情，都在這說短不短、說長不長的一年級上下學期內發生，一張張孩子臉孔下所做出的行為，是讓我們家長無法苟同的舉止。」

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他心痛表示，「我告訴孩子，只要對方惡意要針對你，你就不要理他，但卻無法遏止他們持續的、惡意的謾罵和攻擊，至於罵了些什麼？例如：你長得好醜、你好黑、你香腸嘴、你眼睛那麼小、你眉毛很粗、你媽很醜、你媽很胖、你媽眉毛很粗、你那麼醜你媽怎麼會想生你養你，或是更難聽的話語，這都是孩子的親身經歷，也有索要金錢、物品不成，就動手動腳打人的威脅。」

▲同學送的卡通圖紙。（圖／翻攝自臉書／小一聯盟）

▲背面竟是一個大大的髒話。（圖／翻攝自臉書／小一聯盟）

家長坦言，面對一而再再而三的攻擊，孩子的學習狀態，甚至心靈深處早已受到嚴重影響，每到上課時間就會拖拖拉拉，還會賴床不想去，「而老師的處置方式，就是讓那些孩子抄寫課文、不能下課，並告知家長，但同時也會告訴我孩子，不要太玻璃心！」

最後，他更氣憤直言，「那些孩子的父母，不外乎是幼兒園教師、地方法院法警、學校家長會會長，甚至是有頭有臉的人士，所以最後我們選擇離開。奉勸各位家長，孩子遇到霸凌，千萬不要一再隱忍，這樣只會讓霸凌的情況更嚴重。」

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