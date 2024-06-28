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AV女神深田詠美「7年前校服清純照」被翻出　PTT狂讚：以前更正

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲深田詠美7年前照片被翻出。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

日本人氣AV女優深田詠美（深田えいみ）被稱「最強人造人」，IG粉絲數高達279萬，海內外人氣很高，但近來卻被網友認為「越整越誇張」，有網友翻出深田詠美高中時期，未整形的照片，清純的模樣掀起網友驚呼「很自然，以前更可愛耶」、「以前就很頂了，為何要整」。

有網友在PTT發文，「深田詠美高中舊照曝光，你真的ok？」貼出深田詠美7年前還未整型的舊照，外貌與身材與現在有明顯差距，照片中她穿著高中制服，雖然五官沒有現在亮麗精緻，但十分清純。

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照片曝光，網友一面倒狂讚，「以前讚多了好嗎」、「她年輕的樣子出來拍還比較好看」、「她底子本來就不差 」、「以前更正耶」、「整形前可愛到爆」、「高中這種臉才棒」、「很頂欸這校花等級」、「學生沒太多妝，長這樣其實也不算差了」、「老實說很可以耶」。其中，有網友指出，「如果沒整很大機率早就沒片拍了，所以不管喜好，整形對她事業絕對是最關鍵的，就像很多人說喜歡她整形前，但現實就是整形後才真的紅」。

事實上，深田詠美2017年以「天海心」藝名出道，但一直默默無名，後來改名為深田詠美重新征戰AV界，對於整形話題也絲毫不避諱，曾大方承認從頭到腳都「加工」過，有著「最強人造人」封號。

2022年來台受訪時就提到，出道以來床戰超過千次，最多一個月拍25支片，這樣的工作量長達3個月，等於3個月內就拍了75支片，「很多人可能會覺得AV女優很性感、身材豐滿，但我是為了變美、賺錢才拍片的」。

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