綠營杯葛內政委員會！　傅崐萁轟：幕後藏鏡人就是賴清德

▲國民黨團召開會議回應民進黨佔領主席台。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會今4日原要討論《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，未料民進黨立委一早就佔領主席台，讓會議無法順利開成。對此，國民黨立法院黨團召開記者會砲轟民進黨，國民黨團總召傅崐萁更指，相信幕後藏鏡人就是總統賴清德，他們在這裡為台灣民主之死深深表達哀悼。

傅崐萁抨擊，今天在立法院再次看到民進黨一貫的「鴨霸」跟詐騙本質，過去民進黨在國人面前呼天搶地、鬼哭神號，沒有程序就沒有正義，沒有討論就沒有民主，國會代表全國國人民意，任何聲音都可表達，任何事情都可討論，但是民進黨今天用霸道手段癱瘓內政委員會。

傅崐萁提到，今天立法院有5個委員會在開會，包括內政、經濟、外交及國防、司法及法制、教育及文化，唯有教文委員會在開會，其他委員會的召委今日剛好都是民進黨籍立委擔任，他們全都拋下會議，集結在內政委員會，國會因民進黨癱瘓，讓4個委員會無法開會。

傅崐萁表示，民進黨不只強占內政委員會，沒收民主程序、民主討論，衝突過程中還毆打國民黨立委徐巧芯，也搶奪議事人員的議事錄，這已經是累犯。

「踐踏民意、踐踏國會的民進黨不要再詐騙台灣人民」，傅崐萁指出，國民黨要開會、要程序、要正義、要民主，對選罷法的修法無既定立場。整起衝突，幕後藏鏡人就是下令反守為攻的賴清德，陰謀就是要踐踏台灣民主制度，進行全國性的大罷免。為台灣民主之死哀悼，國民黨一定奮戰到底。

