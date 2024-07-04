　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

吃播網紅「中風暴斃」！狂啃炸雞後心臟驟停　家屬悲痛證實死訊

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 阿帕坦因吃播聞名。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓吃播網紅Dongz Apatan擁有不少粉絲，6月中旬還曾上傳吃炸雞配飯的影片，未料家屬近期證實，他當天下午因心臟驟停緊急送醫，最後因中風不幸身亡，網友紛紛湧入臉書哀悼。

綜合PEP.ph等當地媒體，現年38歲的阿帕坦（Dongz Apatan）本名Manoy Apatan，因經營吃播在臉書上走紅，擁有逾45萬粉絲，生前最後一次發文是在6月13日，當時先是PO出用大油鍋炸雞的短片，接著就是約5分鐘的吃播，可見他在鏡頭前大啖炸雞配白飯，雖然吃得滿頭大汗，但看起來十分享受。

然而，他的姐姐莉亞（Leah Apatan）當天下午發文透露，阿帕坦因為心臟驟停緊急送醫，希望網友幫忙集氣，但他隔天仍宣告不治。

莉亞事後受訪提到，有許多網友留言說弟弟該死，因為他太愛吃，「但影片只是影片而已，他其實吃得不多，也不會全部吃完。他一點都不貪吃，很熱心助人。」

心臟病專家利奇恩（Tony Leachon）指出，阿帕坦死於出血性中風，據急診室醫師說法，他大腦裡有血栓，造成他血壓升高，腦血管破裂，「這是因為吃太多較鹹的食物和肉類，每天這樣吃的話就會造成大腦血管堵塞」。

ET快訊
獨／暖兄載妹上班返程斷魂！86打滑撞護欄　他臟器外露亡
喉嚨痛看不好！26歲女染淋病　醫：「用嘴」感染了
拍照沖走2女兒時間軸曝！34歲母2度跳水　又游上岸
快訊／台中東協商圈命案　34歲男陳屍旅館
放2女兒被沖走！媽媽「長相秀氣」　鄰居震驚
快訊／30歲半裸男闖鐵軌！　四肢輾碎、當場爆頭亡
台股今年狂漲5600點！　「8檔股票」貢獻78％
小姊妹玩打火機「房間燒到碳化」！2歲妹活活燒死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鏡頭前全身扒光2男輪流性侵！　她淚曝塔利班監獄「性虐酷刑」

吃播網紅「中風暴斃」！狂啃炸雞後心臟驟停　家屬悲痛證實死訊

民主黨人怒批：白宮幕僚「過度保護」拜登　掩蓋衰老真相

AV女優公布總財產　帳戶餘額嚇死人！網勸「快轉行吧」

抱著「阿公頭顱」逛大街！狠孫斬首祖父　泰無頭男屍呆坐塑膠椅

川普自稱快速終結俄烏戰爭　澤倫斯基：說來聽聽

以色列空襲炸死高級指揮官！　黎巴嫩真主黨「狂射百枚砲彈」報復

網美瀕死「親眼見上帝」　醒來親曝天堂太美好：不想離開

好閨蜜一起在校獵豔小鮮肉　2女老師與3學生發生性關係被捕

熱到爆！鳳凰城高溫飆43℃　男中暑倒地「燒傷截肢」

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

車行鸚鵡神模仿機車壞掉聲　聽爸喊「小心被揍」嚇改貓叫

薔薔送憂鬱症爸2柴犬「遭趕出家門」！ 　被轟「不負責」她解釋：只是想療癒對方

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

別在職場裡入戲太深　他勸：只是來賺錢的

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

鏡頭前全身扒光2男輪流性侵！　她淚曝塔利班監獄「性虐酷刑」

吃播網紅「中風暴斃」！狂啃炸雞後心臟驟停　家屬悲痛證實死訊

民主黨人怒批：白宮幕僚「過度保護」拜登　掩蓋衰老真相

AV女優公布總財產　帳戶餘額嚇死人！網勸「快轉行吧」

抱著「阿公頭顱」逛大街！狠孫斬首祖父　泰無頭男屍呆坐塑膠椅

川普自稱快速終結俄烏戰爭　澤倫斯基：說來聽聽

以色列空襲炸死高級指揮官！　黎巴嫩真主黨「狂射百枚砲彈」報復

網美瀕死「親眼見上帝」　醒來親曝天堂太美好：不想離開

好閨蜜一起在校獵豔小鮮肉　2女老師與3學生發生性關係被捕

熱到爆！鳳凰城高溫飆43℃　男中暑倒地「燒傷截肢」

李芷婷首揭「分手饒舌前男友真相」　哭一個月求醫：是我太幼稚天真

急診塞爆！衛福部急找醫院開會　台大院長直言：不能把問題簡單化

紅人阿伯特繳6.1局好投　助隊賞洋基近9戰第7敗

千賀滉大復健賽2.2局飆6K　被問回歸時間：一步一步來

行政院修「學生輔導法」5大重點曝　專輔人力估再增千人

文化幣暑假「國片馬拉松」最高回饋1000點！10部強檔片單一次看

正妹畢業致詞「報效國家」爆紅！被曝走後門、性愛照流出

綠能國家隊淪第五縱隊　黃國昌爆三總、艦指部用華為：恐影響資安

鏡頭前全身扒光2男輪流性侵！　她淚曝塔利班監獄「性虐酷刑」

台中最慘火災現場法拍　每坪底價剩10萬「現況連鄰居都搖頭」

橘貓吐舌發呆流牽絲口水！　下秒裝沒事吃回去奴才笑翻

國際熱門新聞

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

飆仔奪命影片曝！　20歲女騎士下班遭4連撞慘死

蟒蛇竟「咬住自己」死去　專家曝原因

快訊／台旅行團韓國出車禍！　司機命危、1台男受傷

日舉牌女郎「換裝上場」39秒KO對手　IG吸18萬人追蹤

結婚6天越南妻跑了　韓男公開個資找人惹議

女外出買藥失蹤　夫在巨蟒內拖出她屍體

台灣好市多熟食驚呆外國網友　狂求引進這1款

民主黨勝選希望！　蜜雪兒支持度50％輾壓川普39％

12歲神童錄取名校大學　家庭背景曝光

AV女優公布總財產　帳戶餘額嚇死人！

空姐「包裡竟藏1枚子彈」　大韓航空急調查

《諜網迷魂》預演了甘迺迪刺殺案？

拜登「堅定參選」：沒人能把我擠出去

更多熱門

相關新聞

中國海警頻騷擾台日菲！惹惱區域各國　揮刀斧、斷手指、丟催淚彈

中國海警頻騷擾台日菲！惹惱區域各國　揮刀斧、斷手指、丟催淚彈

台灣籍澎湖漁船2日晚間因捕魚誤入中國內水，遭中國海警登檢扣押，海巡署雖緊急派艦艇馳援，卻因已深入對方內水，為免衝突升高而停止救援。事實上，不是只有台灣漁船首度遭到中國扣押，甚至對日本、菲律賓等第一島鏈諸多國家，也有各種強勢作為，除了弄斷他國海軍人員手指，還搶設備、搶補給品、揮舞刀斧、戳刺充氣船、施放催淚彈等，讓區域各方不勝其擾。

台南診所「預防中風療程」要23萬　衛生局稽查

台南診所「預防中風療程」要23萬　衛生局稽查

菲律賓「垃圾換白米」撿回4.3噸塑膠

菲律賓「垃圾換白米」撿回4.3噸塑膠

一天抽搐2次…澎湖9歲童診斷出「疑似中風」！

一天抽搐2次…澎湖9歲童診斷出「疑似中風」！

陸高管菲律賓被撕票！知情人曝是熟人作案

陸高管菲律賓被撕票！知情人曝是熟人作案

關鍵字：

菲律賓吃播網紅中風突逝粉絲

讀者迴響

熱門新聞

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　放手讓水沖走

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！

狠母返台「住婆家1年爆爭執」！讓2女兒被沖走溺死

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除

孫安佐還原米砂墮胎風波「認了是快槍俠」

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

飆仔奪命影片曝！　20歲女騎士下班遭4連撞慘死

更多

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面