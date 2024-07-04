吃播網紅「中風暴斃」！狂啃炸雞後心臟驟停　家屬悲痛證實死訊

▲ 阿帕坦因吃播聞名。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓吃播網紅Dongz Apatan擁有不少粉絲，6月中旬還曾上傳吃炸雞配飯的影片，未料家屬近期證實，他當天下午因心臟驟停緊急送醫，最後因中風不幸身亡，網友紛紛湧入臉書哀悼。

綜合PEP.ph等當地媒體，現年38歲的阿帕坦（Dongz Apatan）本名Manoy Apatan，因經營吃播在臉書上走紅，擁有逾45萬粉絲，生前最後一次發文是在6月13日，當時先是PO出用大油鍋炸雞的短片，接著就是約5分鐘的吃播，可見他在鏡頭前大啖炸雞配白飯，雖然吃得滿頭大汗，但看起來十分享受。

然而，他的姐姐莉亞（Leah Apatan）當天下午發文透露，阿帕坦因為心臟驟停緊急送醫，希望網友幫忙集氣，但他隔天仍宣告不治。

莉亞事後受訪提到，有許多網友留言說弟弟該死，因為他太愛吃，「但影片只是影片而已，他其實吃得不多，也不會全部吃完。他一點都不貪吃，很熱心助人。」

心臟病專家利奇恩（Tony Leachon）指出，阿帕坦死於出血性中風，據急診室醫師說法，他大腦裡有血栓，造成他血壓升高，腦血管破裂，「這是因為吃太多較鹹的食物和肉類，每天這樣吃的話就會造成大腦血管堵塞」。